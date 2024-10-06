Kansere Yakalananların Saçları Neden Dökülüyor? Meğer Hastalıktan Değil Tedavidenmiş!
Kansere Yakalananların Saçları Neden Dökülüyor? Meğer Hastalıktan Değil Tedavidenmiş!
Kemoterapi kanserle mücadelede önemli bir rol oynarken birçok hasta için korkulan bir yan etkisi de saç dökülmesidir. Peki bu dökülme neden meydana gelir ve ne kadar sürer?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kanser tanısı alan birçok kişi saç dökülmesi ile tedavi sürecini ilişkilendirir. Ancak bu dökülmenin asıl nedeni kanserin kendisi değil, tedavi yöntemleridir. Peki kemoterapi ve diğer tedavi süreçlerinde saç dökülmesi neden yaşanır? İşte bu konuda bilmeniz gerekenler.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çoğu insan kanserle mücadele sürecinde saç dökülmesinin kaçınılmaz olduğunu düşünür. Ancak gerçek şu ki, saç dökülmesi genellikle kanser tedavisinin yan etkisidir.
Örneğin kemoterapi alan hastalar tedavi sürecinde saçlarının düzensiz bir şekilde dökülmesi ve tam kellik riski ile karşılaşabilirler. Bu nedenle bazı hastalar tedavi sırasında saçlarını tıraş etmeyi tercih eder.
Kemoterapi ilaçları hızlı bölünen hücreleri hedef alırken, maalesef saç foliküllerini de etkiler. Bu sürece "anagen effluvium" denir ve genellikle saç büyüme döngüsünün aktif (anagen) fazındaki kökleri hedef alır.
2015 tarihli bir incelemeye göre, kemoterapi gören kanser hastalarının yaklaşık %65'i saç dökülmesi yaşar. Bazı ilaçlar diğerlerinden daha fazla saç kaybına neden olma eğilimindedir; yüksek doz kemoterapinin etkileri de daha belirgin olabilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kemoterapinin yanı sıra, radyasyon tedavisi de saç dökülmesine yol açabilir. Ancak bu tedavi genellikle vücudun belirli bölgelerine uygulanır. Kafa derisini hedef alan radyasyon saçların incelmesine veya dökülmesine neden olabilirken, diğer bölgelerdeki radyasyon tedavisi kafa derisini etkilemez.
Radyasyona bağlı saç dökülmesi de genellikle geçicidir ve tedavi sona erdikten sonra saçlar yeniden uzamaya başlar. Hormon tedavisi ve immünoterapinin de saç dökülmesine neden olabileceği bilinmektedir.
Ayrıca kanser ameliyatı gibi büyük cerrahi müdahaleler de vücudun stres tepkisi olarak saç kaybına yol açabilir. Tedavi sona erdikten sonra saçlar genellikle 2-3 ay içinde yeniden uzamaya başlar.
Bu süreçte saçların dokusu, rengi veya kıvrımı değişiklik gösterebilir ancak zamanla eski haline dönecektir. Yani kısacası kanser tedavisi sırasında saç dökülmesi sıkça yaşanan bir durum. Ama unutmayın bu sadece geçici bir süreç.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın