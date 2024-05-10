Kamu Bankaları Birleşti: Yedi Kamu Bankası Tek ATM'de Toplandı

Kamu bankalarının hizmetleri tek bir ATM'de toplandı. Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, Emlak Katılım ve PTT işlemleri aynı ATM üzerinden yapılacak. Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, projenin tasarruf tedbirleri dikkat alındığında ciddi bir adım olduğunu söyledi.