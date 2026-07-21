Kamp ve Plaj Ürünleri Rekor Kırdı, Trendyol Satıcılarının Siparişleri Katlandı

Yazlık evlerin yoğun şekilde bulunduğu Ege ve Akdeniz bölgesi şehirlerinden Trendyol satıcılarına ulaşan siparişlerde ise, kullanıcılar mayıs ve haziran aylarında en çok t-shirt, elbise, bluz, pantolon, yüz güneş kremi, telefon kılıfı, sneaker ayakkabı, parfüm, yüz kremi ve terlik gibi ürünleri tercih etti.

Söz konusu iki ayda en fazla sipariş verilen iller İzmir, Antalya, Mersin, Muğla, Balıkesir, Aydın ve Çanakkale şeklinde sıralanırken, en yüksek artış görülen yer ise Muğla oldu.

Trendyol satıcıları, Ege Bölgesi'ne en çok hindistan cevizli mix, kolajen ve prebiyotik tablet, sivrisinek ve kene kovucu sprey, aydınlatıcı tonik, güneş kremi, kadın parfümü, saç dökülmesine karşı şampuan, Bromelain (ananas özlü) detoks şurubu, magnezyum tablet ve hindiba kahvesi gibi ürünleri gönderdi.