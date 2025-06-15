Kamikaze Drone Sürüleriyle Savaş Çağına Girdik…
Dünya, artık ileri teknoloji kullanılan savaşlar çağına girdi. Tek bir düğmeyle onlarca, yüzlerce kamikaze drone aynı anda havalanıyor, hedefe sürü hâlinde çarpıyor ve çoğu zaman savunma sistemleri henüz ne olduğunu anlayamadan her şey bitmiş oluyor. Cepheye ilk giden artık asker değil, drone sürüleri.
Günümüzde savaşlar tıpkı savaş oyunlarında konsol başında savaşmak gibi; uzaktan kumandalı pager’lar, drone’lar, istihbarat böcekleri, robotlar gibi teknolojilerle yürütülüyor. Ordu karargâhları, teknoloji komuta ve iletişim üslerine dönüşüyor.
Özellikle Ukrayna ve İsrail savaşlarında kullanılan son yöntemler beni bu yazıyı yazmaya yöneltti. Araştırdım ve gördüm ki bu saldırıların planlanmasında ve uygulanmasında; kamuya açık, internette herkesin erişebildiği “açık kaynak kod – open source” sistemler kullanılmış.
Savaş teknolojilerindeki bu büyük dönüşümün arkasında yatan “açık ve kapalı sistem” nedir konusunu yazmaya karar verdim Ancak ona geçmeden önce, tarihte az kaynakla büyük etki yaratmış bazı saldırılara göz attım. Aşağıda kısa özetlerini bulacaksınız. Sonrasında açık ve kapalı sistemlerin farklarının savaşı nasıl yeniden şekillendirdiğine geçeceğim.
Tarihte Az Kaynakla Büyük Etki Yaratan Saldırılar:
Açık Kaynak (Open Source) ve Kapalı Kaynak (Closed‑Source) Kodlama Hakkında:
Bazı Platformlar Hangisini Kullanıyor?
Rusya ve İran Drone Saldırılarının Benzerlikleri
Teknoloji ve Yapay Zekânın Savaşlara Etkisi – Yakın Gelecekte Kullanılacak Sistemler
Teknolojiye erişim, küresel güç dengelerini değiştiriyor.
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