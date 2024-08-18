Kalori Saymayı Bırakıyoruz: Lezzetli ve Doyurucu Yemeklerle Sağlıklı Beslenebileceğiniz 10 Tarif

Bolonez sosun cazibesini kolay ve elmalı ekmek tatlısıyla birleştirerek muhteşem bir öğle menüsü hazırlayabilirsiniz. Üstelik gayet sağlıklı ve doyurucu!

Hazırlanma Süresi: 60 dakika

Pişirme Süresi: 16 dakika

Pişirme Derecesi: 160°C

Malzemeler:

2 dilim tam tahıl ekmek

Yarım elma

1 yumurta

400 mililitre süt

40 gram yoğurt

1 çay kaşığı vanilya ekstraktı

0,5 çay kaşığı esmer şeker

1 tutam tarçın

0,5 yemek kaşığı kuru üzüm

1 soğan

1havuç

50 gram kereviz sapı

500 gram yağsız dana kıyma

1 yemek kaşığı kuru fesleğen

1 çay kaşığı paprika tozu

150 gram süzülmüş domates

50 gram tereyağı

50 gram un

1 tutam muskat rendesi

8 lazanya katmanı

Yapılışı:

1. Ekmeği dilimleyin, elmaları küp küp doğrayın. Yumurta, 80 ml süt, yoğurt, vanilya, şeker ve tarçınla birleştirin. Bu karışıma üzümleri ve elmaları ekleyin. Ardından 4 muffin kabına pay edin.

2. Soğanı doğrayın, havucu ve kereviz saplarını rendeleyin. Soğan, havuç, kıyma, tuz, karabiber, kuru fesleğen, paprika tozu ve süzülmüş domatesi sos tenceresinde 15 dakika soteleyip bir kenarda bekletin.

3. Beşamel sos için tereyağını sos tenceresinde eritin, üzerine unu ekleyip ara ara karıştırın. Kokusu çıktıktan sonra kalan sütü ilave edin ve muskat ve tuzla tatlandırın. Sos koyulaşana kadar karıştırarak pişirin ve bir kenara ayırın.

4. Philips Çift Hazneli Airfryer tepsisine önce beşamel sostan bir kat yayın, üzerine 2 lazanya katmanı ekleyip, etli karışımın 1/3'ünü ekleyin. Tekrar sırasıyla beşamel, lazanya, kıyma olacak şekilde tüm malzemeleri kaba doldurun. En üstü de beşamel sosla kaplayın.

5. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın sol sepetine muffinleri, sağa lazanyayı alın. Sol taraf için 16 dakika 160 derece, sağ için 45 dakika 160 derece ayarı yapın.

Aynı anda harikalar yaratmaya izin veren çift sepet teknolojisi, asla koku ve tatları birbirine karıştırmaz. Böylece iki farklı Airfryer'ınız varmış gibi özgürce yemekler pişirebilir, hatta pişirme sürelerini ikisi aynı anda bitecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

6. Lazanyanızı servis etmeden önce 10 dakika dinlendirin. Ondan önce pişen muffinleri ise ılıyana kadar dışarıda bekletin.

İşte bu kadar!