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Kalori Saymayı Bırakıyoruz: Lezzetli ve Doyurucu Yemeklerle Sağlıklı Beslenebileceğiniz 10 Tarif

etiket Kalori Saymayı Bırakıyoruz: Lezzetli ve Doyurucu Yemeklerle Sağlıklı Beslenebileceğiniz 10 Tarif

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
18.08.2024 - 19:01

Sağlıklı beslenmek ve formunuzu korumak aslında sandığınızdan daha kolay. Çünkü yemekleri daha az yağla ve besin değerini kaybetmeden pişirmeye bir kez alıştığınız zaman, kalori hesabını dert etmenize de gerek kalmaz.

İşte sağlıklı beslenen tüm şeflerin mutlaka denemesi gereken o tarifler!

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1. Mısırlı Karides

1. Mısırlı Karides

Acılı karideslerin ve tütsülü ızgara mısırların oluşturduğu bir gün ortası menü size kendinizi çok fresh ve fit hissettirecek.

Hazırlanma Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 18 dakika

Pişirme Derecesi: 200°C

Malzemeler:

  • 500 gram karides, soyulmuş

  • 2 çay kaşığı doğranmış sarımsak

  • 0,5 çay kaşığı pul biber

  • 0,5 çay kaşığı tütsü kırmızı biber

  • 1,5 yemek kaşığı yağ

  • 2 tatlı mısır koçanı

  • 0,5 misket limonu

Yapılışı:

1. Karidesleri pul biber, sarımsak, paprika tozu, tuz ve 1 yemek kaşığı yağ ile harmanlayın.

2. Kalan yağı mısır koçanlarına tuzla karıştırıp sürün.

3. Mısırı Philips Çift Hazneli Airfryer'ın soldaki küçük haznesine, karidesleri ise sağdaki büyük hazneye alın. Biri 3, diğeri 6 litrelik bu iki hazneyi aynı menü üzerinden kontrol edip tek seferde dilediğiniz pişirme modunu seçebilirsiniz.

Sol tarafı 18 dakika 200 derece, sağ tarafı 9 dakika 200 derece ayarıyla çalıştırın.

4. Pişen yemeklerinizi servis tabağına alın, karideslerin üzerine limon sıkıp afiyetle tüketin.

Elinize sağlık!

2. Şakşuka ve Pancar Köklü Humus

2. Şakşuka ve Pancar Köklü Humus

Sağlıklı mutfakların favorisi olan humusu pancarın canlı rengiyle birleştirip, yanına da mevsim sebzelerinden hazırlanmış sağlıklı bir şakşuka hazırlayabilirsiniz. Bu doyurucu tarifi öğle veya akşam öğünlerini hafif geçirmek için tercih edebilirsiniz.

Hazırlanma Süresi: 25 dakika

Pişirme Süresi: 32 dakika

Pişirme Derecesi: 150-190-200°C

Malzemeler:

  • 300 gram pancar

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 2 diş sarımsak

  • 1 kırmızı dolmalık biber

  • 400 gram domates sos

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • 1 çay kaşığı paprika tozu

  • 1 tutam arnavut biberi

  • 4 yumurta

  • 240 gram konserve, suyu süzülmüş nohut

  • 1yemek kaşığı tahin

  • 1 yemek kaşığı limon suyu

Yapılışı:

1. Pancarları soyup küp küp doğrayın, ardından 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve tuzla harmanlayın. Sarımsaklardan bir diş ezin, diğerini soyup bütün bırakın.

2. Dolma biberi dilimleyici kullanarak ince uzun olacak şekilde rendeleyin ve ezilmiş sarımsak, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, domates sos, yarım çay kaşığı kimyon, arnavut biberi, tuz ile harmanlayın. 

3. Pancar köklerini yanına 1 diş soyulmuş sarımsak ekleyip sol hazneye aktarın ve bu hazne için 20 dakika, 200 derece ayarı yapın. Dolma biberli karışımı ise sağ tarafa alıp bu taraf için 20 dakika, 190 derece ayarı yapın.

4. Pişen pancarları dışarı alın. Domates karışımını içeride bırakın fakat 4 yerden oyun. Bu oyukların her birine yumurta kırıp sağ hazneyi 12 dakika 150 ayarıyla çalıştırın.

5. Bu esnada nohutları sudan geçirin ve pancar kökü, sarımsak, tahin, kimyon, limon suyu, tuz, zeytinyağı ile birlikte miksere alıp çekin.

6. Kavrulan domatesli yumurtalı karışımı servis tabağına alın, yanına da humustan koyun. Üzerine taze kişniş ekleyin.

Harika görünüyor! 🌸

3. Tavuk ve Sebzeli Fajita

3. Tavuk ve Sebzeli Fajita

Bu doyurucu öğünle hem gereken protein ihtiyacını karşılayacak hem de sebzelerden gelen zengin minerallerden faydalanacaksınız.

Hazırlanma Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 25 dakika

Pişirme Derecesi: 200°C

Malzemeler:

  • 430 gram tavuk göğüs fileto

  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 0,5 çay kaşığı paprika tozu

  • 2 dolmalık biber

  • 1 kabak

  • 1 kırmızı soğan

  • 150 gram şitake mantar

  • 2 yemek kaşığı limon suyu

  • 1 çay kaşığı chili biber tozu

  • 4 tortilla ekmeği

Yapılışı:

1. 1 yemek kaşığı zeytinyağı, paprika tozu, tuz ve biberi karıştırıp tavuk filetoları bu karışımla ovun.

2. Sebzeleri doğrayıp bir kasede kalan zeytinyağı, limon suyu, biber tozu, tuz ve biberle harmanlayın.

3. Tavuk filetoları sol hazneye alıp 25 dakika 200 derece, sebzeli karışımı sağ hazneye alıp 15 dakika 200 derece ayarı yapın.

Cihazın kızartma, fırınlama, ızgaralama, ısıtma ve daha pek çok ayarı seçerek kendinize özel bir pişirme deneyimi edebileceğinizi de unutmayın!

4. Pişen malzemeleri servis tabağına alın, yanına tortilla ekmeği ve salata ile birlikte afiyetle tüketin.

Elinize sağlık!

4. Lazanya ve Ekmek Tatlısı

4. Lazanya ve Ekmek Tatlısı

Bolonez sosun cazibesini kolay ve elmalı ekmek tatlısıyla birleştirerek muhteşem bir öğle menüsü hazırlayabilirsiniz. Üstelik gayet sağlıklı ve doyurucu!

Hazırlanma Süresi: 60 dakika

Pişirme Süresi: 16 dakika

Pişirme Derecesi: 160°C

Malzemeler:

  • 2 dilim tam tahıl ekmek

  • Yarım elma

  • 1 yumurta

  • 400 mililitre süt

  • 40 gram yoğurt

  • 1 çay kaşığı vanilya ekstraktı

  • 0,5 çay kaşığı esmer şeker

  • 1 tutam tarçın

  • 0,5 yemek kaşığı kuru üzüm

  • 1 soğan

  • 1havuç

  • 50 gram kereviz sapı

  • 500 gram yağsız dana kıyma

  • 1 yemek kaşığı kuru fesleğen

  • 1 çay kaşığı paprika tozu

  • 150 gram süzülmüş domates

  • 50 gram tereyağı

  • 50 gram un

  • 1 tutam muskat rendesi

  • 8 lazanya katmanı

Yapılışı:

1. Ekmeği dilimleyin, elmaları küp küp doğrayın. Yumurta, 80 ml süt, yoğurt, vanilya, şeker ve tarçınla birleştirin. Bu karışıma üzümleri ve elmaları ekleyin. Ardından 4 muffin kabına pay edin.

2. Soğanı doğrayın, havucu ve kereviz saplarını rendeleyin. Soğan, havuç, kıyma, tuz, karabiber, kuru fesleğen, paprika tozu ve süzülmüş domatesi sos tenceresinde 15 dakika soteleyip bir kenarda bekletin.

3. Beşamel sos için tereyağını sos tenceresinde eritin, üzerine unu ekleyip ara ara karıştırın. Kokusu çıktıktan sonra kalan sütü ilave edin ve muskat ve tuzla tatlandırın. Sos koyulaşana kadar karıştırarak pişirin ve bir kenara ayırın.

4. Philips Çift Hazneli Airfryer tepsisine önce beşamel sostan bir kat yayın, üzerine 2 lazanya katmanı ekleyip, etli karışımın 1/3'ünü ekleyin. Tekrar sırasıyla beşamel, lazanya, kıyma olacak şekilde tüm malzemeleri kaba doldurun. En üstü de beşamel sosla kaplayın.

5. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın sol sepetine muffinleri, sağa lazanyayı alın. Sol taraf için 16 dakika 160 derece, sağ için 45 dakika 160 derece ayarı yapın.

Aynı anda harikalar yaratmaya izin veren çift sepet teknolojisi, asla koku ve tatları birbirine karıştırmaz. Böylece iki farklı Airfryer'ınız varmış gibi özgürce yemekler pişirebilir, hatta pişirme sürelerini ikisi aynı anda bitecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

6. Lazanyanızı servis etmeden önce 10 dakika dinlendirin. Ondan önce pişen muffinleri ise ılıyana kadar dışarıda bekletin.

İşte bu kadar!

5. Sebzeli Alabalık ve Raventli Kap Kek

5. Sebzeli Alabalık ve Raventli Kap Kek

Balık yüksek besleyiciliği ve düşük kalorisi ile sağlıklı beslenenlerin favorilerinden. Onun yanına eklenen tam tahıl ve sağlıklı unlarla hazırlanmış raventli bir kap kek ise tatlının en hafif hali. İşte tatlı-tuzlu dengesi için harika bir öneri:

Hazırlanma Süresi: 30 dakika

Pişirme Süresi: 17 dakika

Pişirme Derecesi: 170-180°C

Malzemeler:

  • 100 gram ravent

  • 2 çay kaşığı limon suyu

  • 40 gram hindistan cevizi şekeri

  • 50 gram yulaf unu

  • 50 gram badem unu

  • 2 yemek kaşığı yulaf ezmesi

  • 60 gram tereyağı

  • 250 gram brokoli çiçeği

  • 250 gram bezelye, dondurulmuş

  • 1 diş sarımsak

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • 4 alabalık fileto

Yapılışı:

1. Raventi küp küp doğrayıp 1 yemek kaşığı limon suyu ve şekerin yarısı ile birleştirin. Bir kapta yulaf unu, badem unu, tereyağı ve kalan şekeri ufalanabilir bir hamur olana gelene kadar karıştırın.

2. Ufalanabilir hamuru 4 muffin kabına birer kaşık koyun, tabanı ve kenarları kaplayacak şekilde yayın. Üzerine raventli karışımı koyun, en üste tekrar ufalanabilir hamurdan ekleyin.

3. Brokoli ve bezelyeleri yıkayın, sarımsağı soyup ezin. Tüm malzemeleri zeytinyağının yarısı, tuz ve karabiberle birleştirin. Alabalık filetolarını da kalan yağ, limon suyu ve tuzla birlikte ovun.

4. Muffin kaplarını cihazın soluna alıp 17 dakika 180 derece, balıkları ise sağa alıp 10 dakika 180 derece ayarı yapın.

Philips Çift Hazneli Airfryer'ın 2 farklı boydaki 2 haznesi, aynı menüden kontrol edilebilir ve kopyalama işlemlere izin verir. Bu sayede tarifleriniz için pratik ayar setleri seçebilir ve tek tuşla birden fazla tarif hazırlayabilirsiniz.

Elinize sağlık!

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6. Tofu Kebap ve Edamame

6. Tofu Kebap ve Edamame

Bitkisel protein dolu leziz mi leziz, fit mi fit bu tarife vegan olmayanlar da bayılacak.

Hazırlanma Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 20 dakika

Pişirme Derecesi: 200°C

Malzemeler:

  • 250 gram tofu

  • 2 yemek kaşığı fıstık ezmesi

  • 2 çay kaşığı akçaağaç şurubu

  • 1 çay kaşığı zencefil sarımsak salça

  • 1 yemek kaşığı soya sosu

  • 1 yemek kaşığı misket limon suyu

  • 1 kabak

  • 1 kırmızı dolma biber

  • 1 kırmızı soğan

  • 1 yemek kaşığı bitkisel yağ

  • 300 gram edamame, dondurulmuş

Yapılışı:

1. Tofuyu 1,5*3 cm parçalar halinde doğrayın. Bir kasede fıstık ezmesi, akçaağaç şurubu, salça, soya sosu ve limon suyunu karıştırıp, tofuları bu karışımda 15 dakika marine edin.

2. Kabakları yarım halkalar halinde, dolmalık biberi küp küp doğrayın. Soğanları da 2 cm'lik parçalar olarak doğrayın.

3. Tofu, kabak, biber ve soğanları 6 şişe karıştırarak dizin. Üzerine yağ püskürtün veya sürün.

4. Edamameyi cihazın sol tarafına alıp 20 dakika, 200 derece ayarı yapın. Tofu şişleri sağa alıp 14 dakika, 200 derece ayarı yapın.

5. Pişen kebapları tabağa alın, edamameyi de tuzla tatlandırıp yanına koyun.

Afiyet olsun.

7. Somon Bohça ve Hindistan Cevizli Karidesler

7. Somon Bohça ve Hindistan Cevizli Karidesler

Balık ve karides arasında kaldığınızda tercihiniz her zaman ikisini bir arada yapmak olabilir.

Hazırlanma Süresi: 35 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 180-200°C

Malzemeler:

  • 1 yemek kaşığı un

  • 1 yumurta

  • 30 gram panko

  • 20 gram parçalanmış hindistan cevizi

  • 100 gram büyük karides, soyulmuş

  • 2 yemek kaşığı bitkisel yağ

  • 400 gram somon fileto

  • 0,25 çay kaşığı susam yağı

  • 1 çay kaşığı sarımsak

  • 0,5 çay kaşığı rende zencefil

  • 1 yemek kaşığı doğranmış soğan

  • 9 pirinç kağıdı

Yapılışı:

1. Bir kaseye unu koyun, diğerinde yumurtayı çırpın, üçüncüye de pankoyu ve hindistan cevizi ekleyin. Karidesleri sırasıyla un, yumurta, panko kabına batırıp bulayın. Üzerlerine 1 yemek kaşığı zeytinyağı püskürtün.

2. Somonu lokmalık dilimler halinde doğrayın. Susam yağı, sarımsak, zencefil, doğranmış soğanla birleştirin. Pirinç kağıtlarını çok yumuşak olmayacak şekilde soğuk suya daldırıp çıkarın. Orta kısımlarına somon karışımından koyun ve kenarları kıvırıp katlayın. Bohça haline getirip üzerine kalan yağı püskürtün. Bu şekilde pirinç kağıtları ve iç harç bitene kadar devam edin.

3. Cihazın sol haznesine karidesleri, sağa bohçaları koyun. Sol tarafı 15 dakika 200 derece ayarıyla, sağı ise 15 dakika 180 derece ayarıyla başlatın.

Philips Çift Hazneli Airfryer %90'a varan daha az yağ gereksinimi ile kızartma yapmanızı sağlar. Böylece karidesleri ve bohçaları fazla yağ gerekmeden enfes şekilde hazırlayabilir ve formunuzu koruyabilirsiniz.

İşte bu kadar, elinize sağlık!

8. Keçi Peynirli Frittata ve Fransız Tost

8. Keçi Peynirli Frittata ve Fransız Tost

Kahvaltıda yediğiniz Fransız usulü bir tost ve doyurucu bir frittata ile tüm günü tok geçirebilirsiniz.

Hazırlanma Süresi: 25 dakika

Pişirme Süresi: 16 dakika

Pişirme Derecesi: 160-180°C

Malzemeler:

  • 8 yumurta

  • 100 mililitre krema

  • 4 dilim tatlı çörek

  • 3 yemek kaşığı file badem

  • 60 gram kırmızı soğan

  • 50 gram çeri domates

  • 30 gram keçi peyniri

  • 1 yemek kaşığı pesto

  • 40 gram bal

Yapılışı:

1. Bir kasede bal, yumurta, krem şantiyi çırpın. Bademleri derin bir kaba yayın. Çörek dilimlerini yumurtalı karışıma batırıp 30 saniye bekletin ve etrafına file badem kaplayın.

2. Soğanı ince ince doğrayın, çeri domatesleri dörde bölün. Kalan yumurtaları tuz ve karabiberle çırpıp Philips Çift Hazneli Airfryer tepsisine alın. Üzerine soğan, ufalanmış keçi peyniri, çeri domates, pesto ilave edin.

3. Sol hazneye çörek dilimlerini, sağa yumurtalı karışımı koyun. Sol için 16 dakika 180 derece, sağ için 12 dakika 160 derece ayarı yapın.

4. Pişen yemekleri servis tabağına aktarın, Fransız tostu bal ve peynirle tatlandırın.

Bu esnada cihazın havayla pişirme teknolojisi devreye girecek ve malzemelerin sadece dışının değil, içinin de en iyi şekilde pişmesini sağlayacak. 

Afiyet olsun!

9. Sebze Kızartmalı Somon ve Pişmiş Elma

9. Sebze Kızartmalı Somon ve Pişmiş Elma

Somon fit ve sağlıklı mutfakların en favori yemeklerinden biri. Onu sebzeyle ve ardından yenecek hafif bir tatlıyla birleştiren bu öneri, hem öğle hem akşam yemekleri için çok ideal.

Hazırlanma Süresi: 35 dakika

Pişirme Süresi: 23 dakika

Pişirme Derecesi: 180°C

Malzemeler:

  • 300 gram yeşil fasulye

  • 1 havuç

  • 1 yemek kaşığı yağ

  • 1 yemek kaşığı nişasta

  • 300 gram somon fileto

  • 1 yemek kaşığı tatlı soya sosu

  • 0,5 çay kaşığı pirinç sirkesi

  • 1 çay kaşığı doğranmış sarımsak

  • 0,2 çay kaşığı rende zencefil

  • 40 gram ceviz

  • 40 gram bal

  • 2 yeşil elma

Yapılışı:

1. Fasulyelerin uç kısımlarını kesin. Havucu jülyen doğrayın. Bir kapta yağ, nişasta, tuz ve havuçla fasulyeleri birleştirin.

2. Somonu fileto olacak şekilde kesin, tuz ve karabiberle tatlandırın.

3. Teriyaki sos için soya sosu, sirke, sarımsak ve zencefili karıştırın.

4. Cevizleri doğrayıp balla karıştırın. Elmaları yıkayıp ortalarını kesip çıkarın. Orta kısma cevizli karışımı koyun.

5. Cihazın sol haznesine elmaları, sağına somonları koyun. Sola 23 dakika 180 derece, sağa 15 dakika 180 derece ayarı yapın.

Bu esnada cihazın kopyalama işlem özelliğini kullanabilir ve tek tuşla her iki sepette dilediğiniz modu başlatabilirsiniz.

6. Pişen elmaları dışarı alıp ılıtın. Somonların üzerine kalan sostan sürün, yanına fasulye ve havuç ekleyip servis edin.

Elinize sağlık!

10. Panelenmiş Balık ve Körili Karnabahar

10. Panelenmiş Balık ve Körili Karnabahar

Karnabaharı köriyle birleştirerek hafif mi hafif bir eşlikçi hazırlarken, çıtır çıtır pane balık yapmaya ne dersiniz?

Hazırlanma Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 20 dakika

Pişirme Derecesi: 200°C

Malzemeler:

  • 2 morina balık fileto

  • 3 yemek kaşığı bitkisel yağ

  • 1 yemek kaşığı misket limon suyu

  • 1 çay kaşığı domates salçası

  • 3 çay kaşığı garam masala

  • 2 yemek kaşığı galeta unu

  • 650 gram karnabahar çiçeği

Yapılışı:

1. Yarım yemek kaşığı yağ, limon suyu, salça, 1 çay kaşığı garam masalayı birleştirin. Balıkları bu karışımda 20 dakika marine edin ve her iki tarafına ekmek kırıntısı bulayın.

2. Karnabahar filizlerini küçük parçalar halinde doğrayıp 2 dakika kaynar suda tuzla birlikte haşlayın. Suyu süzüp 2 yemek kaşığı yağ, garam masalanın kalanı ve tuzla birleştirin.

3. Balık filetolarına kalan yağı püskürtün. Ardından sol hazneye alın ve 20 dakika 200 derece ayarı yapın. Sağa da karnabaharları alıp 12 dakika 200 derece ayarı yapın.

4. Pişen balıkları karnabaharları servis tabağına alın, üzerine dilerseniz limon sıkın.

Afiyet olsun!

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