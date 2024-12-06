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Kalbimizin Baş Köşesine Taht Kurmuş Yetenekli Sanatçı Bruno Mars'ın Hangi Şarkısısın?

etiket Kalbimizin Baş Köşesine Taht Kurmuş Yetenekli Sanatçı Bruno Mars'ın Hangi Şarkısısın?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
06.12.2024 - 16:31

Bruno Mars, hem kalbimize dokunan hem de enerjimizi yükselten şarkılarıyla her zaman gönlümüzde özel bir yere sahip. Onun müziği, hayatın her anına bir parça neşe ve anlam katıyor. Peki, Bruno Mars'ın hangi şarkısı senin ruhunu en çok yansıtıyor? Hadi, birlikte keşfedelim!

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1. Bir Bruno gifi seçerek başlayalım!

2. Bir tane daha :)

3. Biraz da senden bahsedelim! Enerjik biri misin?

4. Bu renklerden hangisi sanatçımıza daha çok yakışır?

5. Hangi tarz favorin oldu?

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6. İnsanlarla tanıştığında hangi yorumu daha çok alırsın?

7. Favori saç modelini seç!

8. Son olarak, en iyi konser fotoğrafını seç!

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miray soysal
miray soysal
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