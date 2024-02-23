Kalbi Bu Ülke İçin Atan Algida Türkiye, Türkiye İçin Mutluluğu 1990'dan Beri Türkiye’de Üretiyor

Algida Çorlu fabrikası kapılarını 34 yıl önce “Türkiye için mutluluk üretmek” amacıyla açtı ve 2013’te Konya fabrikasının da üretime başlamasıyla bu mutluluğu çoğalttı. Bugün 7’den 70’e ve Edirne’den Ardahan’a tüm Türkiye’nin dondurması olmayı başaran Algida’nın tamamı yerli üretim olan lezzetlerinin arkasında büyük bir ailenin emeği var.

Algida Türkiye demek Türkiye’nin dört bir yanında yaşayan 2000’e yakın çalışma arkadaşımız, sütüyle, fındığıyla, fıstığıyla, meyveleriyle ürünlerimize lezzet katan çiftçilerimizden dolap, şemsiye, ambalaj gibi pek çok malzememizi üreten 200’e yakın tedarikçimiz, 125 binden fazla perakendeci iş ortağımız, Türkiye çapına yayılan 128 yerli distribütör şirket ortağımız demek.