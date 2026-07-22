Kahve Aşıklarının Mutlaka Bilmesi Gereken Terimler
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Gerçek bir kahve tutkunuysan muhtemelen 'single origin', 'body', 'bloom' ya da 'crema' gibi ifadeleri en az bir kez duymuşsundur. İlk bakışta kulağa biraz karmaşık gelseler de aslında bu terimler kahve seçerken daha bilinçli karar vermeni sağlayabilir. Bir sonraki kahve seçiminde 'Ben bunları biliyorum.' diyebilmen için en sık kullanılan kahve terimlerini senin için bir araya getirdik. 👇
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1. Crema
2. Single Origin
3. Blend
4. Body (Gövde)
5. Acidity (Asidite)
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6. Bloom
7. Extraction (Ekstraksiyon)
8. Aftertaste
9. Cupping
10. Peaberry
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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