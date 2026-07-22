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Kahve Aşıklarının Mutlaka Bilmesi Gereken Terimler

etiket Kahve Aşıklarının Mutlaka Bilmesi Gereken Terimler

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
22.07.2026 - 11:39
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Gerçek bir kahve tutkunuysan muhtemelen 'single origin', 'body', 'bloom' ya da 'crema' gibi ifadeleri en az bir kez duymuşsundur. İlk bakışta kulağa biraz karmaşık gelseler de aslında bu terimler kahve seçerken daha bilinçli karar vermeni sağlayabilir. Bir sonraki kahve seçiminde 'Ben bunları biliyorum.' diyebilmen için en sık kullanılan kahve terimlerini senin için bir araya getirdik. 👇

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1. Crema

Espressonun üzerinde oluşan o altın rengindeki ince köpüğün adı crema. Basınçla demlenen kahvede ortaya çıkan doğal yağlar ve karbondioksit sayesinde oluşuyor. Crema, iyi hazırlanmış bir espressonun en önemli özelliklerinden biri kabul edilse de tek başına kahvenin kaliteli olduğunu kanıtlamıyor. Yine de fincanın üstünde o kadifemsi tabakayı görmek kahve severleri mutlu etmeye yetiyor.

2. Single Origin

Single Origin, kahvenin tek bir ülke, bölge hatta bazen tek bir çiftlikten geldiğini ifade eden terimdir. Bu sayede kahvenin kendine özgü aroması daha belirgin hissedilir. Meyvemsi, çiçeksi ya da çikolata notalarının daha net alınmasının sebeplerinden biri de budur.

3. Blend

Birden fazla bölgeden ya da ülkeden gelen kahvelerin belirli oranlarda harmanlanmasına blend denir. Amaç daha dengeli bir tat oluşturmaktır. Bu yöntemle bir kahvenin eksik kalan özellikleri, başka bir çekirdekle tamamlanabilir. Bu yüzden birçok popüler kahve markası özel blend tarifleriyle öne çıkar.

4. Body (Gövde)

Kahve içtiğinde ağızda kalan o yoğunluk hissine body yani gövde denir. Bazı kahveler süt gibi hafif gelirken bazıları daha yoğun hissettirir. Bu tamamen kahvenin yapısıyla ilgilidir.

5. Acidity (Asidite)

Asidik kahve deyince çoğu kişinin aklına ekşi bir tat geliyor ama aslında durum biraz farklı. Kahvedeki asidite, canlılık ve parlaklık hissini ifade eder. Özellikle kaliteli çekirdeklerde narenciye, yeşil elma ya da kırmızı meyve aromaları oluşturur. Yani doğru asidite kahveye ayrı bir tat katar.

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6. Bloom

Filtre kahve demlerken sıcak suyu ilk döktüğünde kahvenin kabarıp baloncuklar çıkarmasına bloom denir. Bunun nedeni çekirdeklerde bulunan karbondioksitin dışarı çıkmasıdır. Bu aşama atlanmadığında su kahveyle daha dengeli temas eder ve aroma daha iyi ortaya çıkar. Evde demleme yapanların mutlaka bilmesi gereken terimlerden biridir.

7. Extraction (Ekstraksiyon)

Kahvenin içindeki tat ve aromaların suya geçme sürecine ekstraksiyon adı verilir. Eğer bu süreç çok kısa olursa kahve sulu ve tatsız olabilir. Çok uzun sürerse de gereğinden fazla acı olabilir. Yani lezzetli bir kahvenin sırrı, aslında doğru ekstraksiyonda saklıdır.

8. Aftertaste

Kahveyi içtikten sonra ağzında kalan tat, aftertaste olarak adlandırılır. Bazı kahvelerde bu tat saniyeler içinde kaybolurken bazılarında dakikalarca devam edebilir. Çikolata, fındık ya da meyve notalarının uzun süre hissedilmesi kaliteli kahvelerde sık karşılaşılan bir durumdur. Kahve tadımlarında en çok dikkat edilen özelliklerden biridir.

9. Cupping

Cupping, kahvelerin profesyonel olarak tadıldığı ve değerlendirildiği yöntemin adıdır. Farklı kahveler aynı koşullarda hazırlanır ve aroma, gövde, asidite ile tat dengesi karşılaştırılır. Kahve uzmanlarının yeni çekirdekleri değerlendirirken kullandığı standart yöntem budur. Bir kahvecide 'Bugün cupping etkinliği var.' dendiğini duyarsan artık ne anlama geldiğini biliyorsun.

10. Peaberry

Kahve çekirdekleri normalde meyvenin içinde ikili halde gelişir. Ancak bazen meyvenin içinde yalnızca tek bir yuvarlak çekirdek oluşur. İşte bu özel çekirdeğe Peaberry adı veriliyor. Nadir bulunduğu için kahve tutkunlarının ilgisini çeken bu çekirdek, birçok kişi tarafından daha yoğun aromalı olarak tanımlanıyor.

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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