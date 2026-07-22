Kahve Aşıklarının Mutlaka Bilmesi Gereken Terimler

Gerçek bir kahve tutkunuysan muhtemelen 'single origin', 'body', 'bloom' ya da 'crema' gibi ifadeleri en az bir kez duymuşsundur. İlk bakışta kulağa biraz karmaşık gelseler de aslında bu terimler kahve seçerken daha bilinçli karar vermeni sağlayabilir. Bir sonraki kahve seçiminde 'Ben bunları biliyorum.' diyebilmen için en sık kullanılan kahve terimlerini senin için bir araya getirdik. 👇