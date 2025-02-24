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Kahvaltıyı Dert Etmeyin! Göz Açıp Kapayıncaya Kadar Hazırlayabileceğiniz 10 Süper Pratik Kahvaltı Fikri

etiket Kahvaltıyı Dert Etmeyin! Göz Açıp Kapayıncaya Kadar Hazırlayabileceğiniz 10 Süper Pratik Kahvaltı Fikri

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
24.02.2025 - 19:01

Philips Çift Hazneli Airfryer sayesinde kahvaltı hazırlamak daha kolay! İki lezzetli kahvaltılık yemeği bir arada yaparak kahvaltınızın renkli geçmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca daha sağlıklı bir şekilde yaptığınız tarifler ile kendinizi hafif hissedersiniz. Her öğünü pratik bir şekilde hazırlamamızı sağlayan Philips Çift Airfryer ile kahvaltı da çok kolay... Gelin hep beraber hızlıca hazırlayabileceğiniz kahvaltı fikirlerine bakalım!

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1. Peynirli Milföy Börek

1. Peynirli Milföy Börek

İç dolgusu tam pişmiş, dışı çıtır bir kahvaltı istiyorsanız bu tarife kesinlikle bakmalısınız. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın hava ile pişirme özelliği sayesinde tam istediğiniz şekilde börekleriniz hazır olur!

Malzemeler:

  • 4 adet milföy hamuru

  • 100 gr beyaz peynir veya kaşar peyniri

  • 1 yumurta sarısı

  • Susam veya çörek otu

Yapılışı:

  • Milföy hamurlarının içine peyniri koyup üçgen veya kare şeklinde kapat.

  • Üzerine yumurta sarısı sürüp susam serpiştir.

  • 180°C'de 8-10 dakika pişir.

2. Kızarmış Tost ve Yumurtalı Avokado Dilimleri

2. Kızarmış Tost ve Yumurtalı Avokado Dilimleri

Kızarmış tost

Malzemeler:

  • 2 dilim ekmek

  • 1 dilim kaşar peyniri

  • 1 dilim salam veya sucuk

Yapılışı:

  • Tost malzemelerini ekmek dilimleri arasına yerleştir.

  • 180°C’de 6-7 dakika pişir.

Yumurtalı avokado dilimleri

Malzemeler:

  • 1 avokado

  • 2 yumurta

  • Tuz ve karabiber

Yapılışı:

  • Avokadoyu ikiye böl, çekirdeğini çıkar.

  • İçine yumurtayı kır ve Philips Çift Hazneli Airfryer’da 170°C’de 7-8 dakika pişir.

Afiyet olsun!

3. Simit Halkaları

3. Simit Halkaları

Philips Çift Hazneli Airfryer'ın dakika ve derece ayarını yaptıktan sonra oturup sakince kahvaltınızın hazır olmasını bekleyebilirsiniz!

Malzemeler:

  • 1 adet simit

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 yemek kaşığı beyaz peynir

Yapılışı:

  • Simidi dilimleyip tereyağı ve peynirle lezzetlendirin.

  • 170°C’de 5 dakika pişirin.

4. Kaşarlı Mantar Dilimleri ve Pankek

4. Kaşarlı Mantar Dilimleri ve Pankek

Philips Çift Hazneli Airfryer sayesinde hem tuzlu hem de tatlı kahvaltılığınız aynı anda pişebilir.Kaşarlı mantar dilimleri

Malzemeler:

  • 5-6 adet mantar

  • 1 dilim kaşar peyniri

  • Tuz, karabiber

Yapılışı:

  • Mantarları ortadan kesin, içine kaşar peyniri ekleyin.

  • 180°C’de 7 dakika pişirin.

Pankek

Malzemeler:

  • 1 yumurta

  • 1 su bardağı süt

  • 1 su bardağı un

  • 1 çay kaşığı kabartma tozu

  • 1 tatlı kaşığı şeker

Yapılışı:

  • Malzemeleri karıştır ve yağlı kağıt serilmiş Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine dök.

  • 180°C’de 8-10 dakika pişir.

5. Sosisli Sandviç

5. Sosisli Sandviç

Malzemeler:

  • 1 adet sandviç ekmeği

  • 1 adet sosis

  • 1 dilim kaşar peyniri

  • Ketçap, mayonez

Yapılışı:

  • Ekmeği ortadan kes, içine sosis ve peyniri yerleştir.

  • 180°C’de 6 dakika pişir.

Pratik bir şekilde lezzetli sandviçleriniz hemen hazır olur!

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6. Poğaça ve Tarçınlı Ballı Muz Dilimleri

6. Poğaça ve Tarçınlı Ballı Muz Dilimleri

Poğaça

Malzemeler:

  • 1 su bardağı yoğurt

  • 1 çay kaşığı kabartma tozu

  • 1,5 su bardağı un

  • İç harcı için peynir veya zeytin

Yapılışı:

  • Hamuru yoğurup küçük toplar yap.

  • 180°C’de 12 dakika pişir.

Tarçınlı Ballı Muz Dilimleri

Malzemeler:

  • 1 muz

  • 1 tatlı kaşığı bal

  • Yarım çay kaşığı tarçın

Yapılışı:

  • Muzları dilimleyip üzerine bal ve tarçın gezdir.

  • 160°C’de 5-6 dakika pişir.

Afiyet olsun!

7. Yumurtalı Ekmek Dilimleri

7. Yumurtalı Ekmek Dilimleri

Philips Çift Hazneli Airfryer kokuyu hapsettiği için evinize aşırı bir koku yayılmaz! Yumurta kokusu çoğumuzun kabusudur. Ama Philips Çift Hazneli Airfryer ile bu sorun çözülür.

Malzemeler:

  • 2 dilim ekmek

  • 1 yumurta

  • 1 çay kaşığı tarçın

Yapılışı:

  • Ekmeği yumurtaya batırıp 180°C’de 5 dakika pişirin.

8. Ispanaklı Gözleme ve Muzlu Kek

8. Ispanaklı Gözleme ve Muzlu Kek

Ispanaklı gözleme

Malzemeler:

  • 1 lavaş

  • 1 avuç ıspanak

  • 1 dilim beyaz peynir

Yapılışı:

  • Lavaşın içine malzemeleri koyup kapatın.

  • 180°C’de 5 dakika pişirin.

Muzlu kek

Malzemeler:

  • 1 adet muz

  • 1 yumurta

  • 1 su bardağı un

  • 1 tatlı kaşığı kakao

Yapılışı:

  • Malzemeleri çırpıp yağlı kağıda dökün.

  • 180°C’de 12 dakika pişirin.

9. Çıtır Peynir Topları

9. Çıtır Peynir Topları

Bolca yağa ya da uzunca saatlere gerek duymadan sağlıklı bir şekilde bu çıtır lezzeti elde edebilirsiniz. Nasıl mı? Philips Çift Hazneli Airfryer ile!

Malzemeler:

  • 100 gr kaşar peyniri

  • 1 yumurta

  • Galeta unu

Yapılışı:

  • Peyniri küçük toplar yapıp yumurtaya, ardından galeta ununa bulayın.

  • 180°C’de 8 dakika pişirin.

10. Simit Pizza

10. Simit Pizza

Malzemeler:

  • 1 adet simit

  • 2 yemek kaşığı domates sosu

  • 1 çay kaşığı kekik

  • 50 gr rendelenmiş kaşar peyniri

  • 4-5 dilim sucuk veya salam

  • 1 çay kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

  • Simidi yatay olarak ikiye böl ve iç yüzeylerine domates sosunu sür.

  • Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri ve sucuk/salam dilimlerini yerleştir.

  • Hafifçe zeytinyağı gezdirip kekiği serpiştir.

  • Philips Çift Hanzeli Airfryer’ı 180°C’ye ayarlayın ve simit pizzayı 5-6 dakika pişirin.

Afiyet olsun.

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