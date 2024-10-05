Kahramanmaraş’ta Bir Kadın Pompalı Tüfekle Hastaneyi Bastı, Çalışanları Rehin Aldı
Kahramanmaraş’ta Bir Kadın Pompalı Tüfekle Hastaneyi Bastı, Çalışanları Rehin Aldı
Kahramanmaraş'ta bir kadın, pompalı tüfekle hastaneyi bastı, çalışanları rehin aldı. Çalışanlardan biri yaşananları cep telefonu kamerasına kaydetti.
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İŞTE HASTANEDEN GÖRÜNTÜLER...
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Kahramanmaraş'ta psikolojik sorunları olduğu ifade edilen B.G. (45), pompalı tüfekle Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binası'nın acil bölümüne girdi.
Burada elindeki pompalı tüfekle sağlık çalışanlarını tehdit eden şüpheli, bir güvenlik görevlisinin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin saldırı girişimi sırasında sağlık çalışanları korkulu anlar yaşadı. Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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