Kahkaha Garantili Afiş: Komedi Filmi Leydi Di'nin Afişi Yayınlandı
Kahkaha Garantili Afiş: Komedi Filmi Leydi Di'nin Afişi Yayınlandı
Eğlenceli isimlerden oluşan, geniş kadrosuyla dikkat çeken komedi filmi ‘Leydi Di’nin afişi yayınlandı. Mahir İpek, Özge Özder, Safa Sarı, Bestemsu Özdemir, Arif Pişkin, Celil Nalçakan ve Muharrem Türkseven’in canlandırdığı, birbirinden renkli karakterlerin yer aldığı filmin afişi görücüye çıktı.
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KAHKAHA GARANTİLİ AFİŞ!
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