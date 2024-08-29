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Kahkaha Garantili Afiş: Komedi Filmi Leydi Di'nin Afişi Yayınlandı

Kahkaha Garantili Afiş: Komedi Filmi Leydi Di'nin Afişi Yayınlandı

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
29.08.2024 - 14:55

Eğlenceli isimlerden oluşan, geniş kadrosuyla dikkat çeken komedi filmi ‘Leydi Di’nin afişi yayınlandı. Mahir İpek, Özge Özder, Safa Sarı, Bestemsu Özdemir, Arif Pişkin, Celil Nalçakan ve Muharrem Türkseven’in canlandırdığı, birbirinden renkli karakterlerin yer aldığı filmin afişi görücüye çıktı.

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KAHKAHA GARANTİLİ AFİŞ!

KAHKAHA GARANTİLİ AFİŞ!

Dürüst ve sadık bir yeminli mali müşavir olan Nevzat Kesik’in (Mahir İpek), manevi oğlu olan muhasebeci Güven (Safa Sarı) tarafından bir dolandırıcılık planının içine düşmesinin konu edildiği kahkaha garantili film, afişiyle de dikkat çekti.

SONBAHAR’DA KAHKAHA TUFANI!

SONBAHAR’DA KAHKAHA TUFANI!

BBB Production imzalı, yapımcılığını Ercan Saatçi’nin üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Kamil Aydın’ın oturdu. 

Senaryosunu Suat Özkan ve Ali Can Yaraş’ın kaleme aldığı ’Leydi Di’nin sonbaharda vizyonda olması bekleniyor.

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