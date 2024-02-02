Kafa Dinlerken Seni Pamuk Gibi Yapacak O Şarkı Hangisi?
Kafa Dinlerken Seni Pamuk Gibi Yapacak O Şarkı Hangisi?
Yorgun bir günün ardından dinlenmek istediğinde bir müzik aç ve etkisini gör. Sana kafa dinlerken dinleyebileceğin bir şarkı önereceğiz. Haydi teste!
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1. Bugünkü ruh halin nasıl?
2. Sabahları kaçta uyanıyorsun peki?
3. Sabahları uyandığında kendine gelmek için yaptığın ilk şey nedir diye sorsak?
4. Kahve ile aran nasıl?
5. Kendini tek kelime ile tanımlasan...
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6. Şu an canın hangi içeceği çekiyor?
7. Yeni yıl için plan yaptın mı hiç?
8. Son soruya geldik! Bu hafta seni üzen bir olay oldu mu?
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