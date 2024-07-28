Kadınlar Yeterince Seks Yapmazsa Erken Ölüm Riskiyle Karşı Karşıya: Erkeklerde de Sorun 'Fazla Seks'
Kadınlar Yeterince Seks Yapmazsa Erken Ölüm Riskiyle Karşı Karşıya: Erkeklerde de Sorun 'Fazla Seks'
Kaynak: https://www.thesun.co.uk/health/29490...
ABD'de Pennsylvania'daki Walden Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmada 14 bin 542 kadının sağlık verileri ve cinsel yaşamları incelendi. Araştırma sonunda, haftada en az bir kez seks yapan kadınların daha uzun yaşadığı belirlendi.
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Pennsylvania'daki Walden Üniversitesi'nden araştırmanın yazarları, seksin kalp sağlığına katkıda bulunduğunu, kalp atış hızı değişkenliğini azaltarak kan akışını artırdığını ifade etti.
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Düzenli seks, aynı zamanda daha iyi uyku, gelişmiş beyin fonksiyonları ve daha genç görünme gibi sayısız sağlık yararıyla da ilişkilendirildi.
Journal of Psychosexual Health dergisinde yayımlanan çalışmada, araştırma ekibi bireylerin verilerini incelemek için ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) büyük bir veri tabanını kullandıklarını açıkladı.
Çalışmanın yazarlarından Dr. Srikanta Banerjee, "Seks, ciddi sağlık sorunlarını önleyebilecek endorfinlerin salgılanmasını sağlar" açıklamasında bulundu.
Öte yandan araştırma, çok fazla seks yapan erkeklerin kendilerine yarardan çok zarar verdiğini de ortaya koydu.
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Araştırmacılar, "Cinsel ilişki sıklığı yüksek olan erkeklerin, kadınlara göre 6 kat daha fazla ölüm riskiyle karşı karşıya kalma ihtimali bulunuyor" diye konuştu.
Erkeklerde çok sayıda seks yapmanın kalp damar hastalıkları riskini artırdığı ortaya çıktı.
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