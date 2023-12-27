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Kaç Dilim Ekmek Yiyeceğiniz Size Kalmış: Köz Biberli Muhammara Nasıl Yapılır?

etiket Kaç Dilim Ekmek Yiyeceğiniz Size Kalmış: Köz Biberli Muhammara Nasıl Yapılır?

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
27.12.2023 - 22:01

Kahvaltılık veya meze olarak kullanabileceğiniz leziz bir köz biberli muhammara tarifi arıyorsanız tam da doğru yere geldiniz! Pratik tarifimizi hemen yaparak leziz bir muhammara yiyebilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Köz Biberli Muhammara Nasıl Yapılır?

Köz Biberli Muhammara Nasıl Yapılır?

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 190 derece

Malzemeler:

  • 4-5 adet kırmızı biber

  • 7-8 yemek kaşığı domates salçası

  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 su bardağı ekmek kırıntısı

  • 1/2 su bardağı ezilmiş ceviz

  • 2 diş sarımsak

  • 1/2 tatlı kaşığı karabiber

  • 1 tatlı kaşığı kimyon

  • 1 tatlı kaşığı pul biber

  • 1 yemek kaşığı nar ekşisi

Hazırlanışı:

1. Biberleri birkaç yerinden delin. 

2. Airfryer sepetine sizin ve üzerine zeytinyağı sürün. 

3. 190 derecede 15 dakika pişirin. Sonrasında soyun ve bıçaktan geçirin.  

4. Bütün malzemeleri karıştırma kabına alıp karıştırın.

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

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