Kaç Adımlı Cilt Bakım Rutini Yaptığını Tahmin Ediyoruz!

Senin için cilt bakımı fazla karmaşık ve yorucu bir süreç. Sen bakım yapmayı bir yük olarak görüyorsun! 'Sabun yetiyor' diyenlerdensin ve uzun uzun cilt bakımı yapmak sana çok uzak geliyor. Halbuki bir başlasan, cildine iyi geldiğini gördükçe belki de çok keyif alacaksın! İlk olarak rutinine azıcık bir nemlendirici ya da bir tonik eklemek seni biraz motive edebilir. Bi' düşün deriz! 😉