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Kaç Adımlı Cilt Bakım Rutini Yaptığını Tahmin Ediyoruz!

Kaç Adımlı Cilt Bakım Rutini Yaptığını Tahmin Ediyoruz!

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
07.04.2025 - 15:01

Cilt bakımı senin için bir zorunluluk mu yoksa keyifli bir ritüel mi? Sadece yüzünü yıkayıp kaçanlardan mısın, yoksa tam bir cilt bakımı uzmanı mı? Bu test ile senin kaç adımlı bir cilt bakım rutinin olduğunu tahmin ediyoruz! Hazırsan başlayalım! 👇

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1. Sabah uyandığında cilt bakımına ne kadar zaman ayırırsın?

2. Peki banyo yapacağın günler nasıl hazırlanırsın?

3. Cildin için vazgeçilmez ürünün hangisi?

4. Peki, kimselere söylemediğin bir güzellik sırrın var mı?

5. Kozmetik ürünlerini neye göre satın alırsın?

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6. Hangi havalar senin cildine iyi geliyor?

7. Cilt bakım trendlerini takip ediyor musun?

8. Şimdi itiraf et! Senin en büyük pişmanlığın hangisi?

Senin pek bir bakım rutinin yok gibi!

Senin için cilt bakımı fazla karmaşık ve yorucu bir süreç. Sen bakım yapmayı bir yük olarak görüyorsun! 'Sabun yetiyor' diyenlerdensin ve uzun uzun cilt bakımı yapmak sana çok uzak geliyor. Halbuki bir başlasan, cildine iyi geldiğini gördükçe belki de çok keyif alacaksın! İlk olarak rutinine azıcık bir nemlendirici ya da bir tonik eklemek seni biraz motive edebilir. Bi' düşün deriz! 😉

Senin bakım rutinin 1-2 adımlı diyebiliriz!

Senin rutinin sade ve yerinde! Gereksiz ürünlerden uzak duruyorsun, ama cildin ihtiyacı olan temel bakımı da ihmal etmiyorsun. Kendine uygun bir rutin bulmuşsun, böyle devam et! Ama arada rutinine yeni bir bir ürün eklemek de sana iyi gelebilir. Belki bir maske ya da peeling tercih ederek cildini ödüllendirebilirsin!

Senin bakım rutinin en az 3-4 adımlı!

Sen bu işi bayağı ciddiye alıyorsun! Serumlar, maskeler, tonikler... Her bir adımı iyi biliyor ve uyguluyorsun. Cildinin neye ihtiyacı olduğunu biliyor ve ürünlerini de buna göre seçiyorsun. Çoğu zaman trendlerin peşinden gidiyorsun ama unutma, önemli olan cildine neyin iyi geleceği! Bazen ihtiyacın olmayan ürünler satın alıyorsun. Bunun yerine cilt tipine uygun bakım ürünlerinden bir seri yapmak senin için daha iyi olabilir!

Senin bakım rutinin sonsuz adımlı!

Sen resmen bir cilt bakım uzmanısın! Senin bakım rutinin öyle bir seviyeye gelmiş ki neyin işe yaradığını herkesten iyi biliyorsun. Arkadaşların senden sürekli cilt bakım ve ürün tavsiyesi alıyor. Bu engin bilgilerini, sosyal medyadan başkalarıyla da paylaşmalısın! Yalnız, bakım rutinine kendini kaptırıp arada mutlaka cildini rahat bırakmayı da unutma!

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
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