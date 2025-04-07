Kaç Adımlı Cilt Bakım Rutini Yaptığını Tahmin Ediyoruz!
Kaç Adımlı Cilt Bakım Rutini Yaptığını Tahmin Ediyoruz!
Cilt bakımı senin için bir zorunluluk mu yoksa keyifli bir ritüel mi? Sadece yüzünü yıkayıp kaçanlardan mısın, yoksa tam bir cilt bakımı uzmanı mı? Bu test ile senin kaç adımlı bir cilt bakım rutinin olduğunu tahmin ediyoruz! Hazırsan başlayalım! 👇
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1. Sabah uyandığında cilt bakımına ne kadar zaman ayırırsın?
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2. Peki banyo yapacağın günler nasıl hazırlanırsın?
3. Cildin için vazgeçilmez ürünün hangisi?
4. Peki, kimselere söylemediğin bir güzellik sırrın var mı?
5. Kozmetik ürünlerini neye göre satın alırsın?
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6. Hangi havalar senin cildine iyi geliyor?
7. Cilt bakım trendlerini takip ediyor musun?
8. Şimdi itiraf et! Senin en büyük pişmanlığın hangisi?
Senin pek bir bakım rutinin yok gibi!
Senin bakım rutinin 1-2 adımlı diyebiliriz!
Senin bakım rutinin en az 3-4 adımlı!
Senin bakım rutinin sonsuz adımlı!
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