Kablolarda Geri Dönüşüm Öncesi Güncel: İstanbul Hurda Kablo Fiyatları

Hurda kablolar, geri dönüşüm sektörünün en yüksek değere sahip malzemeleri arasında yer alır. Özellikle bakır oranı yüksek olan kablolar hem bireysel satıcılar hem de işletmeler açısından önemli bir ekonomik değer oluşturur. İstanbul hurda kablo fiyatları, kablonun türüne, içeriğindeki metal oranına, soyulmuş veya soyulmamış olmasına ve piyasa koşullarına göre değişiklik gösterir. Bu nedenle satış öncesinde doğru fiyatlandırma yapılması büyük önem taşır.

İstanbul gibi sanayi ve inşaat faaliyetlerinin yoğun olduğu bir şehirde her gün tonlarca hurda kablo geri dönüşüme kazandırılmaktadır. Elektrik tesisatlarının yenilenmesi, fabrika sökümleri, bina yıkımları ve altyapı çalışmaları sonucunda ortaya çıkan kablolar, doğru firmaya satıldığında ciddi kazanç sağlayabilir.