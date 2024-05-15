Görüş Bildir
Haberler
Yemek
Video Tarifler
Kabağın Her Hali Ayrı Güzel: Airfryer'da Dilimli Kabak Dolması Nasıl Yapılır?

etiket Kabağın Her Hali Ayrı Güzel: Airfryer'da Dilimli Kabak Dolması Nasıl Yapılır?

luna
luna - Onedio Üyesi
15.05.2024 - 19:31

Lezzetli ve pratik yapımı olan dilimli kabak dolması tarifinin detayları için aşağıya kaydırın! 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

Airfryer'da Dilimli Kabak Dolması Nasıl Yapılır?

Airfryer'da Dilimli Kabak Dolması Nasıl Yapılır?

Pişirme süresi: 30 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece 

Malzemeler

  • 3 adet büyük kabak

  • 200 gram kıyma

  • 1/2 su bardağı köftelik bulgur

  • 1 rendelenmiş soğan

  • 12-13 dal maydanoz

  • 1 yemek kaşığı biber salçası

  • Tuz

  • Karabiber

  • Pul biber

Üzeri için;

  • Sarımsaklı yoğurt

  • Pul biber

  • Tereyağı

Hazırlanışı

1. Kabakları çatalla çizin ve 1,5 parmak kalınlığında dilimleyin. Kabuk kısmının bittiği çizgiden içini oyun. 

2. Kabakları kenarda bekletirken maydanozları bıçaktan geçirin. Soğanı rendeleyin. Kıymayı, bulguru, maydanozu, biber salçasını ekleyin. Pul biber, tuz ve karabiber serpin. Harcı güzelce yoğurun. 

3. Ufak parçalar alıp elle yuvarladıktan sonra kabakların içini tek tek doldurun. Airfryer güvecine tek sıra olacak şekilde özenle dizin. Yarı beline kadar sıcak su dökün. Kabaklara yetecek kadar tuz serpin. 

4. 180 derecede 30 dakika kontrollü pişirin. Tereyağını bir sos tavasında eritin ve pul biber ekleyin. Sarımsaklı yoğurdu kabakların üstüne koyun ve üzerine pul biberli yağdan gezdirin.

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın