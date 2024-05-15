Kabağın Her Hali Ayrı Güzel: Airfryer'da Dilimli Kabak Dolması Nasıl Yapılır?

Pişirme süresi: 30 dakika
Pişirme derecesi: 180 derece
Malzemeler
Üzeri için;
Sarımsaklı yoğurt
Pul biber
Tereyağı
Hazırlanışı
1. Kabakları çatalla çizin ve 1,5 parmak kalınlığında dilimleyin. Kabuk kısmının bittiği çizgiden içini oyun.
2. Kabakları kenarda bekletirken maydanozları bıçaktan geçirin. Soğanı rendeleyin. Kıymayı, bulguru, maydanozu, biber salçasını ekleyin. Pul biber, tuz ve karabiber serpin. Harcı güzelce yoğurun.
3. Ufak parçalar alıp elle yuvarladıktan sonra kabakların içini tek tek doldurun. Airfryer güvecine tek sıra olacak şekilde özenle dizin. Yarı beline kadar sıcak su dökün. Kabaklara yetecek kadar tuz serpin.
4. 180 derecede 30 dakika kontrollü pişirin. Tereyağını bir sos tavasında eritin ve pul biber ekleyin. Sarımsaklı yoğurdu kabakların üstüne koyun ve üzerine pul biberli yağdan gezdirin.
Afiyet olsun!
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