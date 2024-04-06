K-Pop Gruplarını Fotoğraflarından Tanıyabilecek misin?
K-Pop Gruplarını Fotoğraflarından Tanıyabilecek misin?
Müzik dünyasını kasıp kavuran K-Pop gruplarını fotoğraflarından tanıyabilecek misin? Kendine güveniyorsan seni şöyle alalım. 👇
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1. Bu grubu tanıdın mı?
2. Peki ya bu K-Pop grubunu tanıyor musun?
3. Hadi b grubu da tahmin et!
4. İpucu yok, devam edelim!
5. Bizce doğru tahminde bulunabilirsin!
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6. Bizce iyi gidiyorsun! Bu grubun adı neydi?
7. Biraz zorlandıysan basit bir soru ile devam edelim! Bu K-Pop grubunun adını doğru bilecek misin?
8. Kapanışı en popüler K-Pop gruplarından biri ile yapalım!
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