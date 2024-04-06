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K-Pop Gruplarını Fotoğraflarından Tanıyabilecek misin?

etiket K-Pop Gruplarını Fotoğraflarından Tanıyabilecek misin?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
06.04.2024 - 13:31

Müzik dünyasını kasıp kavuran K-Pop gruplarını fotoğraflarından tanıyabilecek misin? Kendine güveniyorsan seni şöyle alalım. 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Bu grubu tanıdın mı?

1. Bu grubu tanıdın mı?

2. Peki ya bu K-Pop grubunu tanıyor musun?

2. Peki ya bu K-Pop grubunu tanıyor musun?

3. Hadi b grubu da tahmin et!

3. Hadi b grubu da tahmin et!

4. İpucu yok, devam edelim!

4. İpucu yok, devam edelim!

5. Bizce doğru tahminde bulunabilirsin!

5. Bizce doğru tahminde bulunabilirsin!
İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Bizce iyi gidiyorsun! Bu grubun adı neydi?

6. Bizce iyi gidiyorsun! Bu grubun adı neydi?

7. Biraz zorlandıysan basit bir soru ile devam edelim! Bu K-Pop grubunun adını doğru bilecek misin?

7. Biraz zorlandıysan basit bir soru ile devam edelim! Bu K-Pop grubunun adını doğru bilecek misin?

8. Kapanışı en popüler K-Pop gruplarından biri ile yapalım!

8. Kapanışı en popüler K-Pop gruplarından biri ile yapalım!
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