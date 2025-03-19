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Justin ve Hailey'nin Tuhaf Pozundan Gomez'in Ceketine 19 Mart'ta Yabancı Ünlülerin Instagram Hikayeleri

Justin ve Hailey'nin Tuhaf Pozundan Gomez'in Ceketine 19 Mart'ta Yabancı Ünlülerin Instagram Hikayeleri

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
20.03.2025 - 01:01

'Yabancı ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Selena Gomez

Selena Gomez

Sabrina Carpenter

Sabrina Carpenter

Cardi B

Cardi B

Dua Lipa

Dua Lipa

Sofia Vergara

Sofia Vergara
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Madonna

Madonna

Jenna Ortega

Jenna Ortega

Addison Rae

Addison Rae
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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