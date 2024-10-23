JPMorgan Yöneticisi Özkan: "Türkiye Yeniden Cazip Bir Pazar Haline Geldi"
JPMorgan Yöneticisi Özkan: "Türkiye Yeniden Cazip Bir Pazar Haline Geldi"
ABD merkezli yatırım bankası JPMorgan'ın Türk Yönetici Direktörü Gökhan Özkan, Türkiye'nin sektördeki yerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özkan, Türkiye'nin yeniden cazip bir pazar haline geldiğini aktardı.
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Kaynak: AA / Aysu Biçer
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JPMorgan'ın Yönetici Direktörü Gökhan Özkan, Aysu Biçer'in sorularını yanıtladı, Türkiye'ye dair önemli noktaların altını çizdi.
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Özkan, bu satın alımların her iki bölgenin karşılıklı fayda gördüğü stratejik bir uyum olduğunu dile getirdi.
"Son yıllardaki zorluklara rağmen Türkiye'nin bankacılık sektörü yabancı yatırımcılar için fırsatlar sunmaya devam ediyor."
ADQ için bu satım alım, türk bankacılık sektörüne giriş yapmak için uygun bir an olarak görülüyor.
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