JPMorgan Yöneticisi Özkan: "Türkiye Yeniden Cazip Bir Pazar Haline Geldi"

Özkan, 'Birkaç yıl önceki dalgalanmalara rağmen daha istikrarlı bir ekonomik ortam oluştu ve ülke uzun vadede kayda değer büyüme potansiyeli sunmaya devam ediyor. Uygulanan Ortodoks makroekonomik politikalar sayesinde, Türkiye hem borç hem de hisse senedi yatırımcıları için yeniden cazip bir pazar haline geldi.' ifadelerine yer verdi.