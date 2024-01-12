Jeffrey Epstein: Skandalın Gölgesindeki Milyarder Finansçı
20 Ocak 1953'te New York, Brooklyn'de doğan ve 10 Ağustos 2019'da Manhattan'daki Metropolitan Correctional Center'da ölen Jeffrey Epstein Amerikalı finasçı, seri seks kaçakçısı ve pedofilidir. Epstein, başarılı bir finans kariyeri sayesinde multimilyoner olmuş ve ünlü siyasetçilerden aşırı zengin bireylere, hatta kraliyet hanedanına mensup üyelere kadar uzanan bir arkadaş çevresi oluşturmuştur. Suç ortaklarıyla birlikte, elit arkadaşları ve kendisiyle cinsel ilişkiye girmek üzere kadın ve kızları temin etmekle suçlanan büyük bir insan kaçakçılık şebekesini yönetmekle suçlandı. Epstein, hapiste federal seks kaçakçılığı ile duruşmasını beklerken 2019 yılında hayatını kaybetmiştir. Ölüme resmi olarak intihar kabul edilmesine rağmen, etrafındaki gelişen olaylardan ötürü bir çok komplo teorisinin türemesine nede olmuştur.