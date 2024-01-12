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Jeffrey Epstein: Skandalın Gölgesindeki Milyarder Finansçı

Jeffrey Epstein: Skandalın Gölgesindeki Milyarder Finansçı

Batuhan Bayraktar
Batuhan Bayraktar - Onedio Üyesi
12.01.2024 - 16:29

20 Ocak 1953'te New York, Brooklyn'de doğan ve 10 Ağustos 2019'da Manhattan'daki Metropolitan Correctional Center'da ölen Jeffrey Epstein Amerikalı finasçı, seri seks kaçakçısı ve pedofilidir. Epstein, başarılı bir finans kariyeri sayesinde multimilyoner olmuş ve ünlü siyasetçilerden aşırı zengin bireylere, hatta kraliyet hanedanına mensup üyelere kadar uzanan bir arkadaş çevresi oluşturmuştur. Suç ortaklarıyla birlikte, elit arkadaşları ve kendisiyle cinsel ilişkiye girmek üzere kadın ve kızları temin etmekle suçlanan büyük bir insan kaçakçılık şebekesini yönetmekle suçlandı. Epstein, hapiste federal seks  kaçakçılığı ile duruşmasını beklerken 2019 yılında hayatını kaybetmiştir. Ölüme resmi olarak intihar kabul edilmesine rağmen, etrafındaki gelişen olaylardan ötürü bir çok komplo teorisinin türemesine nede olmuştur.

Kaynak: https://www.britannica.com/biography/...
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Jeffrey Epstein'ın Brooklyn'de Genclik yılları ve Eğitimi

Jeffrey Epstein'ın Brooklyn'de Genclik yılları ve Eğitimi

Epstein, göçmen Yahudilerin evlatları olan Paula Einstein ve Seymour Einstein'ın iki çocuğundan ilkiydi. Annesi ev hanımı , babası New York City Parklar Departmanda çalışan saha görevlisi ve bahçıvandı. Aile, Coney Adası'nın batı kıyısında bulunan Brooklyn'deki orta gelirli bir mahallede yaşıyordu. Epstein matematikte başarılı olan yetenekli bir öğrenciydi. Ayrıca, yetenekli bir piyanistti. Brooklyn, Gravesend'de bulunan ve öğrencilerinin çoğunluğunu İtalyan Amerikalıların oluşturduğu Lafayette Lisesi'ne kaydoldu. Burada geçirdiği zaman boyunca anti-semitizm'e maruz kaldı. İki sınıf atlayarak 1969 yılında mezun oldu. Aynı yıl içinde Cooper Union'a kayıt oldu ve 1971'de New York Üniversitesi (NYU) Courant Matematik Bilimleri Enstitüsü'ne geçene kadar burada eğitim gördü. Burada 3 yıl kaldı ama mezun olamamıştır

Jeffrey Epstein'ın Finans Sektörüne Geçişi: Öğretmenlikten Wall Street'e

Jeffrey Epstein'ın Finans Sektörüne Geçişi: Öğretmenlikten Wall Street'e

1974 yılında, diploması olmamasına rağmen, Epstein, çoğunluğu ülkenin sayılı zengin ailelerine mensup olan çocukların gittiği Manhattan'daki özel Dalton Okulu'nda matematik ve fizik öğretmeye başladı. Bazı eski öğrencilerin ifadesine göre, Epstein'in görev süresi boyunca uygunsuz davranışları olduğu söylenmektedir. Örneğin; iddia edildiğine göre, o dönemde cinsel istismarla suçlanmamasına rağmen, kadınlara aşırı ilgili davrandığı bir lise partisine katıldığı söylenmektedir. Veli toplantısı sırasında Epstein, zekasıyla bir öğrencinin babasını öyle etkiledi ki, onu o zamanın Wall Street yatırım firması Bear Stearns'in CEO'su ve aynı zamanda Dalton velisi olan Alan Greenberg'e yönlendirdi. 1975-76 okul dönemi sonrasında Epstein, öğretim becerilerinin gelişmediği bir değerlendirme sonrasında Dalton'daki görevinden alındı.

Jeffrey Epstein: 1980'lerde Finansal Girişimler ve Tartışmalar

Jeffrey Epstein: 1980'lerde Finansal Girişimler ve Tartışmalar

1980 yılında, Bear Stearns'a katıldıktan 4 sene sonra, Epstein komanditer ortak olarak atanmıştır. Fakat 1981 yılında, kendi işini kurmak için şirketten istifa etmiştir. Bu sıralarda Epstein'ın kişisel mali durumu ve iş yöntemleri belirsizleşmeye başladı.1980'lerde bazı iş arkadaşları, Epstein, aşırı zenginlerin çalınan paralarını kurtaran biri olarak kendisine 'ödül avcısı' olarak hitap ettiğini söylemişti.1987 yılında Towers Financial Corporation yöneticisi Steven J. Hoffenberg ile çalışmaya başladı.Her ikiside şirketi devralma girişimde bulunmuş olsalar da başarısız oldular. 1988 yılında ise Epstein, net değer bir milyar doların üzerinde olan bireylere para yönetii  hizmetleri sunan bir danışma şirketi olan J. Epstein & Company'yi kurdu. Yaklaşık 20 yıldır en önemli müşterisi, milyarder parkende patronu olan Leslie H. Wexner idi. Epstein, Wexner'in varlıklarının çoğunu yönetmeye başladı ve sonuç olarak büyük fayda sağladı.

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