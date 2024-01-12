Jeffrey Epstein: Skandalın Gölgesindeki Milyarder Finansçı

1980 yılında, Bear Stearns'a katıldıktan 4 sene sonra, Epstein komanditer ortak olarak atanmıştır. Fakat 1981 yılında, kendi işini kurmak için şirketten istifa etmiştir. Bu sıralarda Epstein'ın kişisel mali durumu ve iş yöntemleri belirsizleşmeye başladı.1980'lerde bazı iş arkadaşları, Epstein, aşırı zenginlerin çalınan paralarını kurtaran biri olarak kendisine 'ödül avcısı' olarak hitap ettiğini söylemişti.1987 yılında Towers Financial Corporation yöneticisi Steven J. Hoffenberg ile çalışmaya başladı.Her ikiside şirketi devralma girişimde bulunmuş olsalar da başarısız oldular. 1988 yılında ise Epstein, net değer bir milyar doların üzerinde olan bireylere para yönetii hizmetleri sunan bir danışma şirketi olan J. Epstein & Company'yi kurdu. Yaklaşık 20 yıldır en önemli müşterisi, milyarder parkende patronu olan Leslie H. Wexner idi. Epstein, Wexner'in varlıklarının çoğunu yönetmeye başladı ve sonuç olarak büyük fayda sağladı.