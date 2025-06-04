Jeep Fiyat Listesi Haziran 2025: Compass, Renegade ve Avenger Güncel Fiyatlar

Arazi araçlarıyla ön plana çıkan Jeep, ülkemizde SUV segmentindeki liderliğini sürdürüyor. Pek çok kişinin tercih sebebi olan Jeep, yeni fiyatlarıyla yakından takip ediliyor. Her ay başında güncellenen fiyat listeleri, yeni bir araç sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Jeep, Haziran ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyatlarını resmi internet sitesinden yayımladı. 2024 ve 2025 model Jeeplerin güncel satış fiyatı da belli oldu.

Peki, Renegade, Compass, Avenger Haziran ayı fiyatı ne kadar?

İşte Jeep Haziran fiyat listesi.

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