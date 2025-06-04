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Jeep Fiyat Listesi Haziran 2025: Compass, Renegade ve Avenger Güncel Fiyatlar

Jeep Fiyat Listesi Haziran 2025: Compass, Renegade ve Avenger Güncel Fiyatlar

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
04.06.2025 - 09:56

Arazi araçlarıyla ön plana çıkan Jeep, ülkemizde SUV segmentindeki liderliğini sürdürüyor. Pek çok kişinin tercih sebebi olan Jeep, yeni fiyatlarıyla yakından takip ediliyor. Her ay başında güncellenen fiyat listeleri, yeni bir araç sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Jeep, Haziran ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyatlarını resmi internet sitesinden yayımladı. 2024 ve 2025 model Jeeplerin güncel satış fiyatı da belli oldu.

Peki, Renegade, Compass, Avenger Haziran ayı fiyatı ne kadar? 

İşte Jeep Haziran fiyat listesi.

Kaynak

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Jeep fiyat listesi Haziran 2025

Jeep fiyat listesi Haziran 2025

Jeep'in en uygun fiyatlı Compass modeli, Haziran ayında 2.569.000 TL'den satışa sunuldu.

Aşağıda yer alan fiyatlar, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Jeep Compass fiyat listesi Haziran 2025

Jeep Compass fiyat listesi Haziran 2025

2025 model Compass:

  • Compass e-Hybrid 1.5 130hp Limited 2.569.000 TL 

  • Compass e-Hybrid 1.5 130hp North Star 2.699.000 TL

  • Compass e-Hybrid 1.5 130hp Summit 2.849.000 TL

2024 model Compass:

  • Compass e-Hybrid 1.5 130hp Limited 2.479.000 TL

Jeep Renegade fiyat listesi Haziran 2025

Jeep Renegade fiyat listesi Haziran 2025

  • Renegade e-Hybrid 1.5 130HP Limited 2.078.000 TL 

  • Tavsiye edilen Haziran ayı nakit özel fiyatı 1.928.000 TL

*2024 model

Jeep Avenger fiyat listesi Haziran 2025

Jeep Avenger fiyat listesi Haziran 2025

  • Avenger e-Hybrid Limited 1.2 100hp 1.909.000 TL 

  • Avenger e-Hybrid Summit 1.2 100hp + Sunroof 2.079.000 TL

  • Avenger Electric Limited 1.799.000 TL

  • Avenger Electric Summit 1.919.000 TL

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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