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Japon Mutfağının En Popüler Yemeği Suşinin Çeşitlerini ve İçeriklerini Merak Edenlere Rehber Olacak Bilgiler

Japon Mutfağının En Popüler Yemeği Suşinin Çeşitlerini ve İçeriklerini Merak Edenlere Rehber Olacak Bilgiler

Mia Zona
Mia Zona - Onedio Editörü
05.04.2024 - 11:55

Merhabalar. Japon mutfağının lezzetli ürünlerinden biridir suşi. Birçok insan çiğ balık yemekten korksa da aslında suşinin içerisine konulan malzemenin yüzlerce çeşidi vardır ve pişmiş etle de hazırlanabilir. Bunları evde yapmak da mümkündür. Bu yazıda suşi isimleri ve içerikleri hakkında size rehberlik edecek bir yazı hazırladım.

Afiyet olsun.

1. Godzilla Sushi

1. Godzilla Sushi

Godzilla sushi, Japon karides tempura suşi adıyla da bilinir. Bu suşi, bol baharatlı pirinç ve noriye sarılmış çıtır karides tempura, avokado ve salatalık ile servis edilir.

2. Futomaki Sushi

2. Futomaki Sushi

Futomaki suşi, küçük suşiler yemek yerine daha doyurucu ve bol malzemeli olanları tercih edenler için ideal bir seçimdir.  Jumbo boyuttaki bu rulolar, daha fazla malzemeye ve daha kalın bir suşi pirinci tabakasına sahiptir.

3. Tatlı Patates Suşi

3. Tatlı Patates Suşi

Bu suşide kavrulmuş tatlı patatesler vardır ve vegan dostu bir lezzettir.

4. Salatalık Suşi

4. Salatalık Suşi

Salatalık suşi, vejetaryenler için harika bir seçenektir. Salatalık, havuç turşusu ve kremalı avokado içeren basit, düşük kalorili bir suşi rulosudur.

5. Somon Derisi Suşi

5. Somon Derisi Suşi

Deniz ürünleri sevenler için çıtır somon derisine sahip bu suşi rulosu mutlaka denenmesi gereken bir lezzet.

6. Oshinko Roll

6. Oshinko Roll

Japonya’da Oshinko, turp veya salatalık gibi çıtır salamura sebzelere verilen addır. Bu sebzeler haşlanmış pilav ve nori ile sarılır. Oshinko, hem basit hem de çok hafif bir lezzettir.

7. Spider Roll Sushi

7. Spider Roll Sushi

Soya sosu ve wasabi ile sunulan spider roll sushi, yumuşak kabuklu yengeç tempura, salatalık ve havuç ile yapılır ve California Roll'ün bir alternatifidir.

8. Kızarmış Suşi Rulosu

8. Kızarmış Suşi Rulosu

Kızarmış suşi rulosu tüm rulonun derin tava içerisinde kızarmış yağda bir süre kızartılmasıyla yapılıyor.

9. Sebzeli Suşi

9. Sebzeli Suşi

Sebzeli suşi, çiğ deniz ürünleriyle ya da et olmayan vegan ürünleriyle hazırlanır ve oldukça hafiftir. Haşlanmış pirinçle ve noriye sarılmış havuç, dolmalık biber ve salatalık gibi malzemelerle yapılır.

10. Avokado Suşi

10. Avokado Suşi

Avokadodan yapılan ve çok basit bir suşi rulosu olan avokado suşi, terbiyeli suşi pirinci ve nori içinde yuvarlanmış kremalı avokado parçaları ile yapılır.

11. Pişmiş Ton Balığı Suşi

11. Pişmiş Ton Balığı Suşi

Konserve ton balığını suşide de kullanabilirsiniz. Bu tarif hızlı, kolay ve sağlıklıdır. Çiğ ton balığından kaçınmak isteyenler için harika bir seçenektir.

12. Pizza Suşi

12. Pizza Suşi

Suşinin de pizzası olduğunu biliyor muydunuz? Suşi pizzası açılmamış temaki gibidir. Pişmiş suşi pirinci, avokado ve somon füme gibi soslarla doldurulmuş bir nori üçgeni şeklinde yapılır.

13. Tamago Nigiri Sushi

13. Tamago Nigiri Sushi

Tamago suşi yani pişmiş yumurta suşisi, terbiyeli suşi pirincinin üzerinde hazırlanan tatlı ve tuzlu bir Japon omletidir. Kahvaltı saatinde iyi bir tercihtir.

14. Tırtıl Rulo Suşi

14. Tırtıl Rulo Suşi

Tırtıl rulo, unagi suşi gibidir. Tepesine lezzetli bir avokado kreması bir tırtıla benzeyecek şekilde gezdirilir.

15. Philedelphia Roll

15. Philedelphia Roll

Bu lezzetli suşi rulosu içinde somon füme, krem ​​peynir ve salatalık vardır. Füme somon suşi, nori ve pilav rulo haline getirilerek servis edilir.

16. Unagi Sushi Roll

16. Unagi Sushi Roll

Unagi suşi, barbekü soslu pişmiş  yılan balığı ve salatalık ile yapılır ve tatlı ve baharatlı unagi sosuyla servis edilir.

17. Boston Roll

17. Boston Roll

Boston roll, haşlanmış karides, kremalı avokado ve salatalığın yumuşak parçaları ile yapılır. Daha şık bir görünüm için tobiko veya masago ile süslenir.

18. Çıtır Rulo Suşi

18. Çıtır Rulo Suşi

Gevrek rulo, California rulosuna benzer. Gevrek karides tempura, kızarmış ekmek kırıntısı ile uyumlu bir lezzettir.

19. Vegan Suşi

19. Vegan Suşi

Bu bitki bazlı suşi rulosunun yapımı oldukça kolaydır. Balığı tofu ile değiştirin ve bu vegan dostu uramakinin lezzetine varın.

20. Nori Suşi

20. Nori Suşi

Nori, maki, uramaki ve temaki suşi için gerekli bir bileşendir. Bu nori suşi rulosu, bir deniz yosunu tabakasına sarılmış  suşi pirinci ile yapılan klasik bir suşidir.

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