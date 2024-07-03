İzlerken Renk Paletine Aşık Olacağınız, İzleyiciye Görsel Festival Yaşatan 14 Film
İzlerken Renk Paletine Aşık Olacağınız, İzleyiciye Görsel Festival Yaşatan 14 Film
İzlerken filmin konusu kadar renklerine de aşık olacağın, adeta bir görsel şölen yaşayacağın o filmlerle dolu bir listeye hazır mısın? O zaman başlıyoruz!
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1. Suspiria (2018)
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2. The Grand Budapest Hotel (2014)
3. Amélie (2001)
4. The Fall (2006)
5. Belle (2013)
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6. The Color Purple (1985)
7. Moonrise Kingdom (2012)
8. Pans Labyrinth (2006)
9. Her (2013)
10. The Darjeeling Limited (2007)
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