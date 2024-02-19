İYİ Parti'yi Sarsan Suikast Girişiminde GİK Üyesi Parmağı! Eşi Kiralık Katil Tutmuş

Ne mi oldu? İlk olarak 9 Şubat’ta Ergen’in cep telefonuna mesaj gönderildi. Mesajda şu ifadeler yer alıyor:

'Ben size silahlı saldırıyı yapan Selahattin Oğuz’un akrabasıyım. Bu olay Oğuz’a farklı anlatıldı. Senin ırz düşmanı olduğun, Ayşen Kurt’la aranda ilişki olduğu söylendi. Yahya ve Ayşen Kurt, seni öldürtmek için 20 milyon TL karşılığında Oğuz ile anlaştı. Sana bir video kaydı atacağım. Olayla ilgili bir kişinin daha olduğunu ve teslim olarak her şeyi anlatacağını…'