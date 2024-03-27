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İşverenler Günlerce Bekliyor: Aradığı Karaborsaya Düşen Çalışanlar! Maaşları Ne Kadar?

İşverenler Günlerce Bekliyor: Aradığı Karaborsaya Düşen Çalışanlar! Maaşları Ne Kadar?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
27.03.2024 - 08:16

Yapay zekayla yıllar sonra kaybolacak mesleklerde kurallar yeniden yazılırken, son dönemde bazı mesleklerin uzmanları adeta karaborsaya düşmüş durumda. Hangi meslekler kısa sürede iş bulabiliyor?

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Günümüzde bazı meslekler karaborsaya düştü.

Günümüzde bazı meslekler karaborsaya düştü.

Eğitim sisteminde üniversiteleri verilen önem meslek liselerine verilmediğinden özellikle el emeği isteyen mesleklerde 'uzman' ya da halk dilinde 'usta' bulmak zorlaşıyor.

Tesisatçı, inşaat ustası, vinç operatörü gibi bazı mesleklerin çalışanları zor bulununca maaşları da gündemden düşmüyor.

Tesisatçı, inşaat ustası, vinç operatörü gibi bazı mesleklerin çalışanları zor bulununca maaşları da gündemden düşmüyor.

Bakınız.

Yapay zekayla da yok olacak bazı meslekler bulunurken, yıllar önce Serdar Kuzuloğlu'nun da dediği gibi, "ustalar" işlerini kaybetmeyecek gibi görünüyor.

Yapay zekayla da yok olacak bazı meslekler bulunurken, yıllar önce Serdar Kuzuloğlu'nun da dediği gibi, "ustalar" işlerini kaybetmeyecek gibi görünüyor.

Hürriyet'ten Emre Eser'in haberine göre, işverenler döner ustası ya da protez tırnak uzmanı bulmak için sırada bekliyor.

24 saatte İş platformunun verilerine göre, bazı işlerde ilanlara yönelik işe alım süresi 62 günde dolarken, bazılarında 35 günde pozisyon doluyor.

Aranan mesleğe göre de maaşlar değişiyor. Bazı ustalar kendi sektörlerinde yıldız muamelesi görürken, işinde iyi olanların kazancı da katlanıyor.

Aranan mesleğe göre de maaşlar değişiyor. Bazı ustalar kendi sektörlerinde yıldız muamelesi görürken, işinde iyi olanların kazancı da katlanıyor.

Bazı alanlarda açığın çok olmasıyla sektör temsilcileri, Türkiye organizasyon sorunu olduğuna, bu kadar çok sayıda üniversiteli insanın ne yapacağını kimsenin bilmediği anlaşılıyor.

İşte, "24 Saatte İş Platformu" verilerine göre, işverenlerin açtıkları ilanlardaki iş pozisyonlarının dolma süresi:

İşte, "24 Saatte İş Platformu" verilerine göre, işverenlerin açtıkları ilanlardaki iş pozisyonlarının dolma süresi:

  • Döner ustası 62 gün

  • Protez tırnak uzmanı 49 gün

  • Elektrik ustası 42 gün

  • Izgaracı 42 gün

  • Bulaşıkçı 35 gün

  • Çağrı merkezi personeli 3 gün

  • Satış danışmanı 2 gün

  • Şoför 1 gün

  • Sekreter 1 gün

  • Depo personeli 1 gün

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İş pozisyonlarına göre öngörülen maaşlar:

İş pozisyonlarına göre öngörülen maaşlar:

  • Sekreter 21.000 TL

  • Satış personeli 21.500 TL

  • Çağrı merkezi personeli 23.000 TL

  • Depo personeli 24.000 TL

  • Bulaşıkçı 29.000 TL

  • Şoför 32.000 TL

  • Izgaracı 34.000 TL

  • Elektrik ustası 37.000 TL

  • Protez tırnak uzmanı 39.000 TL

  • Döner ustası 41.000 TL

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