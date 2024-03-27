İşverenler Günlerce Bekliyor: Aradığı Karaborsaya Düşen Çalışanlar! Maaşları Ne Kadar?
İşverenler Günlerce Bekliyor: Aradığı Karaborsaya Düşen Çalışanlar! Maaşları Ne Kadar?
Yapay zekayla yıllar sonra kaybolacak mesleklerde kurallar yeniden yazılırken, son dönemde bazı mesleklerin uzmanları adeta karaborsaya düşmüş durumda. Hangi meslekler kısa sürede iş bulabiliyor?
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Günümüzde bazı meslekler karaborsaya düştü.
Tesisatçı, inşaat ustası, vinç operatörü gibi bazı mesleklerin çalışanları zor bulununca maaşları da gündemden düşmüyor.
Yapay zekayla da yok olacak bazı meslekler bulunurken, yıllar önce Serdar Kuzuloğlu'nun da dediği gibi, "ustalar" işlerini kaybetmeyecek gibi görünüyor.
Aranan mesleğe göre de maaşlar değişiyor. Bazı ustalar kendi sektörlerinde yıldız muamelesi görürken, işinde iyi olanların kazancı da katlanıyor.
İşte, "24 Saatte İş Platformu" verilerine göre, işverenlerin açtıkları ilanlardaki iş pozisyonlarının dolma süresi:
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İş pozisyonlarına göre öngörülen maaşlar:
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