İsveçli İklim Aktivisti Thunberg, İsrail'e "Soykırım" Tepkisi Gösterdi

'İnsanların, yaşananları ve canlı yayınlarda gerçekleşen bir soykırımı izleyip günlük hayatlarına devam edebilmelerini anlayamıyorum. Bu durum gerçekten akıl almaz. Bence harekete geçme gücü olan herkes, nerede olursa olsun, kim olursa olsun, sesini yükseltmeli ve bu durumu durdurmak için elinden geleni yapmalı.'