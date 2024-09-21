İsveçli İklim Aktivisti Thunberg, İsrail'e "Soykırım" Tepkisi Gösterdi
İsveçli İklim Aktivisti Thunberg, İsrail'e "Soykırım" Tepkisi Gösterdi
İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, İsrail'in Filistin'deki eylemlerinin dehşet verici bir soykırım olduğunu vurguladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İsveç'in başkenti Stockholm'de yaklaşık 5 bin kişi, İsrail'i protesto etmek ve Filistin'e destek vermek için bir araya geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Göstericiler arasında yer alan Thunberg, "İsrail'in Filistin'deki soykırımı son derece korkunç." ifadelerini kullandı. Ayrıca, İsrail'in canlı yayınlar aracılığıyla soykırım gerçekleştirdiğini vurgulayarak tepki gösterdi.
"Bir soykırım sırasında sessiz kalmak, sessizlik, ortak olmaktır." diyen Thunberg, şunları söyledi:
Boykot çağrısı yapan Thunberg, İsveç gibi ülkelerde, İsrail'i, İsrailli firmaları ve kurumları boykot edip, yatırımları geri çekip yaptırım uygulayabiliriz. Hepimiz bir şeyler yapabiliriz, bunu sadece bulmalıyız." dedi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
👍👏👏👏👏
sende küreselcilerin aparatısın
cola dök sen de sağa sola