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İsveçli İklim Aktivisti Thunberg, İsrail'e "Soykırım" Tepkisi Gösterdi

İsveçli İklim Aktivisti Thunberg, İsrail'e "Soykırım" Tepkisi Gösterdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
21.09.2024 - 21:19 Son Güncelleme: 21.09.2024 - 21:31

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, İsrail'in Filistin'deki eylemlerinin dehşet verici bir soykırım olduğunu vurguladı.

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İsveç'in başkenti Stockholm'de yaklaşık 5 bin kişi, İsrail'i protesto etmek ve Filistin'e destek vermek için bir araya geldi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de yaklaşık 5 bin kişi, İsrail'i protesto etmek ve Filistin'e destek vermek için bir araya geldi.

Göstericiler arasında yer alan Thunberg, "İsrail'in Filistin'deki soykırımı son derece korkunç." ifadelerini kullandı. Ayrıca, İsrail'in canlı yayınlar aracılığıyla soykırım gerçekleştirdiğini vurgulayarak tepki gösterdi.

Göstericiler arasında yer alan Thunberg, "İsrail'in Filistin'deki soykırımı son derece korkunç." ifadelerini kullandı. Ayrıca, İsrail'in canlı yayınlar aracılığıyla soykırım gerçekleştirdiğini vurgulayarak tepki gösterdi.

"Bir soykırım sırasında sessiz kalmak, sessizlik, ortak olmaktır." diyen Thunberg, şunları söyledi:

"Bir soykırım sırasında sessiz kalmak, sessizlik, ortak olmaktır." diyen Thunberg, şunları söyledi:

'İnsanların, yaşananları ve canlı yayınlarda gerçekleşen bir soykırımı izleyip günlük hayatlarına devam edebilmelerini anlayamıyorum. Bu durum gerçekten akıl almaz. Bence harekete geçme gücü olan herkes, nerede olursa olsun, kim olursa olsun, sesini yükseltmeli ve bu durumu durdurmak için elinden geleni yapmalı.'

Boykot çağrısı yapan Thunberg, İsveç gibi ülkelerde, İsrail'i, İsrailli firmaları ve kurumları boykot edip, yatırımları geri çekip yaptırım uygulayabiliriz. Hepimiz bir şeyler yapabiliriz, bunu sadece bulmalıyız." dedi.

Boykot çağrısı yapan Thunberg, İsveç gibi ülkelerde, İsrail'i, İsrailli firmaları ve kurumları boykot edip, yatırımları geri çekip yaptırım uygulayabiliriz. Hepimiz bir şeyler yapabiliriz, bunu sadece bulmalıyız." dedi.

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Ömer

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Osman Elmallı

sende küreselcilerin aparatısın

Sinan Şahin

cola dök sen de sağa sola