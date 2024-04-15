İstifası İstenmişti: Saffet Sancaklı, Bahçeli'nin Davetiyle Yeniden MHP'ye Katıldı
İstifası İstenmişti: Saffet Sancaklı, Bahçeli'nin Davetiyle Yeniden MHP'ye Katıldı
Yerel seçim öncesi yaptığı açıklamalar nedeniyle partiden istifası istenen Saffet Sancaklı, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin davetiyle yeniden partiye katıldı.
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31 Mart yerel seçimleri öncesi AK Parti'ye yönelik ifadeleri nedeniyle partiden istifası istenen Saffet Sancaklı partisine yeniden döndü.
Sancaklı, yerel seçim sürecinde AK Parti'ye sitem ederek 'Geçen dönem yerel seçimlerde bize beraber yöneteceğiz dediler. Ama bizim hiçbir arkadaşımıza ne Büyükşehir’de daire başkanlığı ne de ilçe belediyelerinde başkan yardımcılığı verdiler. Türkiye’de de sadece Kocaeli’de bize belediye vermediler. Halbuki 1000 oyla, 800 oyla kazanılan belediyeler var. Demek ki MHP’nin burada katkısı var, artısı var. Bu dönem MHP’ye en azından bir belediye vermezlerse, beni seçim sürecinde ve seçim çalışmalarında Kocaeli’de göremezler. Tabanımız bunu anlar.' ifadelerini kullanmıştı
MHP Lideri Devlet Bahçeli, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'da forma giyen Sancaklı'ya 'Futbol hayatında 3 büyük kulüpte oynama geleneğini siyasette de mi sürdürmek istiyor? Tercih kendisinindir!' ifadelerini kullanmıştı. Bunun üzerine Sancaklı sosyal medya hesabı üzerinden istifasını açıklamıştı.
TRT'de yer alan bilgiye göre, Saffet Sancaklı'nın yeniden MHP saflarına geçtiği öğrenildi. Sancaklı'nın katılımı Devlet Bahçeli'nin davetiyle gerçekleşti.
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dildo var o koltuklarda. nasıl bir zevk veriyorsa oturan birdaha kalkamıyor