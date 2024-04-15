İstifası İstenmişti: Saffet Sancaklı, Bahçeli'nin Davetiyle Yeniden MHP'ye Katıldı

'Geçen dönem yerel seçimlerde bize beraber yöneteceğiz dediler. Ama bizim hiçbir arkadaşımıza ne Büyükşehir’de daire başkanlığı ne de ilçe belediyelerinde başkan yardımcılığı verdiler. Türkiye’de de sadece Kocaeli’de bize belediye vermediler. Halbuki 1000 oyla, 800 oyla kazanılan belediyeler var. Demek ki MHP’nin burada katkısı var, artısı var. Bu dönem MHP’ye en azından bir belediye vermezlerse, beni seçim sürecinde ve seçim çalışmalarında Kocaeli’de göremezler. Tabanımız bunu anlar.