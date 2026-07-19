İşten Geldiğinde Üstünü Bile Çıkarmadan Evi Toparlamaya Girişenlere Özel 10 Pratik Tavsiye
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İşten eve geldiğiniz zaman hemen temizliğe mi girişiyorsunuz? Dışarıdaki yoğunluktan sonra evde de kendinizi hemen yoğunluğun kollarına mı bırakıyorsunuz?
Bazı küçük alışkanlıklar sayesinde hem düzeninizi koruyabilir hem de daha az yorulabilirsiniz. Gelin, birlikte pratik tavsiyelere bakalım!
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1. Her şeyi aynı anda yapmaya çalışmayın.
2. Göze batan alanı temizleyin.
3. Zemin için işlevsel bir ürün kullanın.
4. Ayakta olduğunuz vakti değerlendirin.
5. Zaman sınırı koyun.
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6. Mutfak tezgâhını boş bırakmaya çalışın.
7. Kirli kıyafetlerinizi bekletmeyin.
8. Çok amaçlı bezlerden kullanın.
9. Biriken bulaşıkları bekletmeyin.
10. Eşyaların belli yerleri olsun.
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Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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