İşten Geldiğinde Üstünü Bile Çıkarmadan Evi Toparlamaya Girişenlere Özel 10 Pratik Tavsiye

Geleneksel paspaslarla zemini temizlemek zor olabilir. Bu yüzden Philips OneUp'la tanışma zamanınız geldi! Bakterilere karşı %99,9 etkili olan, kirli suyu emerek temiz suyla zemini silen, kablosuz olduğu için kolay manevra yapılabilen Philips OneUp sayesinde zamandan tasarruf edebilirsiniz. Ayrıca evin her köşesini kolayca temizleyebilmeniz için 360 derece dönen başlığı vardır. Tüm zeminler için uygundur ve çıkarılabilen pedlerini çamaşır makinenizde yıkayabilirsiniz.

Size hem kolaylık hem de hijyen sağlar!