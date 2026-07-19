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İşten Geldiğinde Üstünü Bile Çıkarmadan Evi Toparlamaya Girişenlere Özel 10 Pratik Tavsiye

etiket İşten Geldiğinde Üstünü Bile Çıkarmadan Evi Toparlamaya Girişenlere Özel 10 Pratik Tavsiye

Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu - Onedio Üyesi
19.07.2026 - 10:01
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İşten eve geldiğiniz zaman hemen temizliğe mi girişiyorsunuz? Dışarıdaki yoğunluktan sonra evde de kendinizi hemen yoğunluğun kollarına mı bırakıyorsunuz? 

Bazı küçük alışkanlıklar sayesinde hem düzeninizi koruyabilir hem de daha az yorulabilirsiniz. Gelin, birlikte pratik tavsiyelere bakalım!

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1. Her şeyi aynı anda yapmaya çalışmayın.

Kapıdan içeri girer girmez her yeri toplamak zorunda değilsiniz. İlk önce çantanızı koyun, sakince nefes alın. Dışarıdaki yoğunluk nedeniyle karışan zihninizin durulmasını bekleyin. Daha sonra planlı bir şekilde işlere girişebilirsiniz.

2. Göze batan alanı temizleyin.

İlk olarak gözünüze en çok batan yeri temizleyin. Salonun ortasındaki dağınıklık ya da mutfak tezgâhında biriken tabaklar olabilir... Hepsine aynı anda girişmek yerine göze batan yerle başlamak daha iyi olacaktır. Etraf düzenlendikçe devam etme isteğiniz artar.

3. Zemin için işlevsel bir ürün kullanın.

3. Zemin için işlevsel bir ürün kullanın.

Geleneksel paspaslarla zemini temizlemek zor olabilir. Bu yüzden Philips OneUp'la tanışma zamanınız geldi! Bakterilere karşı %99,9 etkili olan, kirli suyu emerek temiz suyla zemini silen, kablosuz olduğu için kolay manevra yapılabilen Philips OneUp sayesinde zamandan tasarruf edebilirsiniz. Ayrıca evin her köşesini kolayca temizleyebilmeniz için 360 derece dönen başlığı vardır. Tüm zeminler için uygundur ve çıkarılabilen pedlerini çamaşır makinenizde yıkayabilirsiniz. 

Size hem kolaylık hem de hijyen sağlar!

4. Ayakta olduğunuz vakti değerlendirin.

Eve girip hemen oturmak yerine ayakta olduğunuz o on dakikada küçük işleri halledebilirsiniz. Çöpleri toplayabilir, yastıkları düzeltebilir ya da masayı silebilirsiniz. Bu küçük işlerin halledilmesi bile sizi rahatlatacaktır.

5. Zaman sınırı koyun.

Saatlerinizi temizlikle harcamamak için kendinize bir zaman sınırı koymalısınız. 20 ya da 30 dakikalık süreler belirleyin. İşlerin bitmesi önemli, evet; ama kendinize dinlenme zamanı da bırakmalısınız. Dengeli bir şekilde ilerlediğiniz zaman temizlik daha sürdürülebilir olur.

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6. Mutfak tezgâhını boş bırakmaya çalışın.

Mutfak düzenli göründüğü zaman genel olarak ev de düzenli görünür. Bu yüzden tezgâhın üzerindeki gereksiz eşyaları kaldırmakla işe başlayabilirsiniz. Temiz bir tezgâhta yemek hazırlamanız da kolaylaşır.

7. Kirli kıyafetlerinizi bekletmeyin.

Üzerinizi değiştirdikten sonra kıyafetlerinizi koltuğa bırakmak yerine hemen çamaşır sepetine atabilirsiniz. Böylece odayı dağıtmamış olursunuz ve çamaşır yıkama zamanı geldiğinde hazırlık aşaması sizin için daha kolay olur.

8. Çok amaçlı bezlerden kullanın.

8. Çok amaçlı bezlerden kullanın.

Her yüzey için farklı bir ürün kullanmak sizi yorabilir. Bu yüzden çok amaçlı temizlik bezleri tercih edebilirsiniz. Masa, sehpa ya da mutfak tezgâhını kısa sürede silebilirsiniz. İşler bölünmeden ilerlediğinde size zaman kazandırır.

9. Biriken bulaşıkları bekletmeyin.

9. Biriken bulaşıkları bekletmeyin.

Lavaboda bulaşıkların birikmesi mutfağı dağınık gösterir. Bu yüzden bulaşıkları hemen makineye yerleştirebilir ya da elde yıkayabilirsiniz. Temiz bir mutfak sayesinde diğer alanları toparlamak için de motivasyon kazanırsınız.

10. Eşyaların belli yerleri olsun.

10. Eşyaların belli yerleri olsun.

Anahtar, cüzdan ya da kulaklık gibi çok sık kullanılan eşyaların belli bir yeri olduğunda zaman kazanırsınız. Eve geldiğinizde hepsini aynı noktaya bırakabilirsiniz. Sonrasında düzenleme ya da arama zahmetine girmemiş olursunuz.

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Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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