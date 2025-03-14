İstediğiniz Kıyafetin Stoğu Bitmiş Kadar Acı Verici Bir Çalma Listesi!
İstediğiniz Kıyafetin Stoğu Bitmiş Kadar Acı Verici Bir Çalma Listesi!
Almak için belki de haftalardır düşündüğünüz, görünce aşık olduğunuz, bir takım bedeller ödediğiniz o kıyafetin stoğunun bittiğini görünce insana gelen baygınlık hissi... En az bu an kadar acı verici olan birbirinden hüzünlü şarkıları sizin için bir liste yaptık!
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1. Lucky
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2. i was all over her
3. Inside Out
4. What Was I Made For?
5. Hurt
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6. Beach House
7. Goodbye Blue Sky
8. La Lune
9. Find me a corner
10. Where's My Love
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11. the coward
12. My Little Love
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