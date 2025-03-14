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İstediğiniz Kıyafetin Stoğu Bitmiş Kadar Acı Verici Bir Çalma Listesi!

etiket İstediğiniz Kıyafetin Stoğu Bitmiş Kadar Acı Verici Bir Çalma Listesi!

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
14.03.2025 - 22:49

Almak için belki de haftalardır düşündüğünüz, görünce aşık olduğunuz, bir takım bedeller ödediğiniz o kıyafetin stoğunun bittiğini görünce insana gelen baygınlık hissi... En az bu an kadar acı verici olan birbirinden hüzünlü şarkıları sizin için bir liste yaptık!

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1. Lucky

2. i was all over her

3. Inside Out

4. What Was I Made For?

5. Hurt

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6. Beach House

7. Goodbye Blue Sky

8. La Lune

9. Find me a corner

10. Where's My Love

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11. the coward

12. My Little Love

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