İstediğiniz Kıyafetin Stoğu Bitmiş Kadar Acı Verici Bir Çalma Listesi!

Almak için belki de haftalardır düşündüğünüz, görünce aşık olduğunuz, bir takım bedeller ödediğiniz o kıyafetin stoğunun bittiğini görünce insana gelen baygınlık hissi... En az bu an kadar acı verici olan birbirinden hüzünlü şarkıları sizin için bir liste yaptık!