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İstanbul'un En İyi Kahvaltı Mekanları

İstanbul'un En İyi Kahvaltı Mekanları

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
12.09.2024 - 17:43

İstanbul’un en iyi kahvaltı mekanları zengin kahvaltı kültürü ile her sabahı adeta bir şölen haline getiriyor. Şehirde geleneksel tatları modern sunumlarla birleştiren birçok kahvaltı mekanı bulunuyor. İşte İstanbul'da mutlaka deneyimlemeniz gereken en iyi kahvaltı mekanları...

1. HuQQa

1. HuQQa

HuQQa, boğaz manzarası eşliğinde sunduğu lüks kahvaltı deneyimiyle İstanbul’un en popüler mekanlarından biri olarak öne çıkıyor. Mekanın kahvaltı menüsü sizi çok güzel bir sunumla karşılıyor, enfes lezzette menemen veya sahanda yumurta ile 2 seçeneği bulunuyor. 

Serpme kahvaltı dışında ek olarak kavurmalı yumurta, sucuklu yumurta, omlet gibi bir çok seçeneği mevcut. Ayrıca, mekânın sunduğu ev yapımı reçeller ve ürünlerin hepsinin taze olması, bir kahvaltıdan bekleneni fazlasıyla karşılıyor. 

HuQQa, hem görsel hem de damak zevkinize hitap eden, sofistike ve kapsamlı bir kahvaltı deneyimi sunuyor. Listenin birinci sırasına eklememin bir çok sebebi var tabii ki bunlardan biriside sizler İstanbul boğazına karşı rahatça kahvaltınızı yapıp çayınızı yudumlarken çocuklarınızda onlar için hazırlanan özel alanda keyifli vakit geçirebiliyor.

2. Forno Balat

2. Forno Balat

Tarihi Balat semtinde yer alan Forno, kahvaltı severler için doğal ve sağlıklı lezzetler sunan bir mekan. Mekanın en belirgin özelliği, taş fırında pişen ekmekler ve börekler. Kahvaltı menüsünde; közde pişmiş sebzeler, ev yapımı reçeller ve peynir çeşitleri bulunuyor. Forno’nun odun ateşinde pişen börekleri ve fırından yeni çıkmış taze ekmekleri, kahvaltıya lezzet katıyor. 

Közde pişmiş sebzelerle hazırlanan zeytinyağlılar ve çeşitli peynir tabakları, sağlıklı ve lezzetli bir kahvaltı yapmak isteyenler için ideal bir tercih. Forno’da kahvaltı, adeta bir şölen gibi sunuluyor ve misafirlerine samimi bir atmosferde hizmet veriliyor.

3. Lokma

3. Lokma

Bir kahvaltıdan çok daha fazlasını arıyorsanız aradığınız yer Lokma olabilir. Lokma’nın en güzel yanlarından biri de meyve salataları. Mevsime özgü meyvelerle kahvaltı sofrası donatılıyor, %100 manda kaymağından hazırlanan malzemeleriyle en leziz sofra kuruluyor.

Rumelihisarı'ndaki Lokma, Pazar kahvaltısının verdiği neşe ve huzuru haftanın her günü yaşayabilmenizi sağlıyor.

4. Mangerie Bebek

4. Mangerie Bebek

Bebek’in en gözde mekanlarından biri olan Mangerie, taze meyve suları, ev yapımı ekmekler ve çıtır bagetler eşliğinde kahvaltı sunuyor. Özellikle Benedict usulü yumurta ve kahve ikilisi, mekanın spesiyalleri arasında.Boğaz’ın kıyısındaki Bebek semtinde yer alan Mangerie, şık ve rahat atmosferiyle bilinen kahvaltı mekanlarından biri. Mekan, modern dokunuşlarla hazırlanan kahvaltı tabakları ve özel içecekleriyle dikkat çekiyor. 

Kahvaltı menüsünde; taze meyve suları, çıtır bagetler ve ev yapımı reçeller bulunuyor. Özellikle Benedict usulü yumurta, mekanın favori kahvaltı seçenekleri arasında yer alıyor. Kahvaltıya eşlik eden taze demlenmiş kahve, güne enerjik bir başlangıç yapmanızı sağlıyor. Sağlıklı seçenekler arayanlar için yulaf kaseleri ve taze meyve tabakları da menüde yer alıyor. Mekanın terası, sabahın erken saatlerinde Bebek’in sakin manzarası eşliğinde kahvaltı yapma imkanı sunuyor. Özellikle yaz aylarında açık havada kahvaltı yapmayı tercih edenler için Mangerie, mükemmel bir alternatif.

5. Aşşk Kahve Kuruçeşme

5. Aşşk Kahve Kuruçeşme

Boğaz kıyısında yer alan Aşşk Kahve, sakin ve huzurlu atmosferiyle biliniyor. Mekan, hem sağlıklı kahvaltı seçenekleri hem de geleneksel Türk kahvaltısı sunarak misafirlerine geniş bir yelpazede lezzetler sunuyor. Menüsünde; peynirli omletler, taze meyve kaseleri ve ev yapımı ekmekler bulunuyor. Yulaf kaseleri ve smoothieler, sağlıklı bir kahvaltı yapmak isteyenler için ideal. 

Boğaz manzarası eşliğinde kahvaltı yaparken, mekanın şık dekorasyonu ve huzurlu ortamı, keyifli bir sabah geçirmenizi sağlıyor. Mekanın favori içeceği olan kahve ise güne enerjik bir başlangıç yapmanız için mükemmel bir tercih. Aşşk Kahve, hem boğazın sakinliği hem de lezzetli kahvaltı seçenekleriyle öne çıkıyor.

6. Kale Cafe Rumeli Hisarı

6. Kale Cafe Rumeli Hisarı

Rumeli Hisarı’nın tarihi dokusu içinde, Boğaz’a nazır konumuyla Kale Cafe, kahvaltı severlerin gözde mekanlarından biri. Mekan, samimi atmosferi ve nostaljik havasıyla dikkat çekiyor. Çeşit çeşit peynir, ev yapımı reçeller ve taze zeytinlerin yer aldığı serpme kahvaltı, mekânın en çok tercih edilen menüsü. 

Özellikle sucuklu yumurta ve peynirli gözleme, Kale Cafe’nin spesiyalleri arasında yer alıyor. Kahvaltıya eşlik eden sıcak çay ise Boğaz manzarası eşliğinde güne güzel bir başlangıç yapmanızı sağlıyor. Mekanın iç mekânında ise nostaljik dekorasyonu, geçmişin izlerini yaşatıyor.

7. Privato

7. Privato

Galata’nın yakınlarında kahvaltı yapacak güzel bir yer arıyorsanız, tercihiniz Privato Cafe olabilir. Özellikle turistler için vazgeçilmez kahvaltı noktalarından biri olan Privato, uzun sıralar beklemeye değecek lezzette bir kahvaltı sunuyor.

Privato Cafe’nin en özel yanlarından birini leziz ve taze reçelleri oluşturuyor. Reçellerin lezzeti o kadar fazla ki, masada ilk biten şeyin reçeller olacağına şüphe yok!

8. Mum’s Cafe

8. Mum’s Cafe

Ev ortamı sıcaklığında bir kahvaltıcı arıyorsanız, Mum’s Cafe bu isteklerinizi karşılıyor. Özellikle de ekşi maya ekmekleriyle bir şeylere banmaya doyamayacağınız Mum’s Cafe’de ev yapımı reçeller de leziz. Yalnızca geleneksel tatlılar yok, aynı zamanda pofuduk yapısıyla art arda bir sürü yemek isteyeceğiniz pancakeleri de var.

9. Van Kahvaltı Evi Cihangir

9. Van Kahvaltı Evi Cihangir

İstanbul’da geleneksel Van kahvaltısını deneyimleyebileceğiniz en iyi mekanlardan biri olan Van Kahvaltı Evi, özellikle doğal ve yöresel ürünleriyle tanınıyor. Kahvaltı masasında; otlu peynir, kavurmalı yumurta, cevizli acuka ve taze domates-peynir gibi Van’a özgü lezzetler bulunuyor. Organik ürünleriyle dikkat çeken mekan, köy tereyağı, ev yapımı reçel ve bal-kaymakla güne enerjik bir başlangıç yapmanızı sağlıyor. 

Murtuğa (un helvası) ise kahvaltınızı tatlı bir dokunuşla tamamlayan özel bir lezzet. Ayrıca, yöresel ekmekleri ve sıcak lavaşları da kahvaltı masasında yerini alıyor. Mekanın sıcak atmosferi ve otantik dekorasyonu, kahvaltınızı daha keyifli hale getiriyor. Van mutfağının zenginliğini İstanbul’un kalbine taşıyan bu mekan, hem sakin bir hafta sonu kahvaltısı hem de arkadaşlarınızla paylaşabileceğiniz keyifli bir buluşma noktası.

10. Sütiş Emirgan

10. Sütiş Emirgan

Boğaz’ın Deniz manzarasıyla Sütiş Emirgan, kahvaltı severlerin uğrak noktalarından biri haline gelmiş durumda. Özellikle kendi ürettikleri süt ürünleri, bu mekânı farklı kılan en önemli özelliklerden biri. Sıcak pişi, çeşit çeşit peynir ve taze simitlerle dolu serpme kahvaltı, her damak zevkine hitap ediyor. Sütiş’in organik tereyağı ve ev yapımı reçelleri, kahvaltınızı unutulmaz kılacak detaylar arasında. 

Yoğurtlu mezelerden, kahvaltı sofralarının olmazsa olmazı sucuklu yumurtaya kadar birçok klasik lezzet sunuluyor. Mekanın kendine has lezzetlerinden biri olan menemen ise Sütiş’in spesiyali olarak öne çıkıyor. Tatlı bir dokunuş arayanlar için ise bal-kaymak ikilisi mutlaka denenmeli. Çocuklar için sağlıklı ve eğlenceli kahvaltı seçenekleri sunması da aileler için ideal bir ortam yaratıyor.

11. Ceviz Ağacı

11. Ceviz Ağacı

Eğer pastane ürünlerini seviyorsanız, Ceviz Ağacı doğru adres! Ceviz Ağacı’nın zengin kahvaltı menüsü, kahvaltı yapmayı seven herkesi mutlu etmeyi başarıyor. Ceviz Ağacı’nda special, Ege, sıcak kahvaltı ve klasik kahvaltı tabağı olarak dört kahvaltı menüsü bulunuyor.

Ceviz Ağacı’nın taze ürünleriyle hazırlanan kahvaltısı, meyveleri, yumurta çeşitleri ve leziz sucukları, kahvaltı yapmayı daha da çok sevdiren türden. Ardından leziz tatlılarından da yiyerek kahvaltınızı tamamlayabilirsiniz.

12. Namlı Gurme Karaköy

12. Namlı Gurme Karaköy

Namlı Gurme, İstanbul’un en bilinen ve sevilen şarküterilerinden biri. Karaköy’deki bu mekan, serpme kahvaltı konseptiyle misafirlerine zengin bir kahvaltı deneyimi sunuyor. Pastırma, sucuk, kavurma gibi şarküteri ürünleriyle dolu bir masa, kahvaltıyı sevenler için adeta bir ziyafete dönüşüyor. Taze peynirler, ev yapımı reçeller ve doğal zeytin çeşitleri, Namlı Gurme’nin kahvaltı menüsünü benzersiz kılan diğer detaylar. 

Özellikle organik ballı kaymak, kahvaltının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. Kendi damak zevkinize göre kahvaltı tabağı oluşturabilme imkanı, bu mekanı diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerden biri. Ayrıca, mekânın fırından çıkan taze ekmekleri ve börekleri de kahvaltınıza eşlik ediyor. Namlı Gurme, Boğaz’ın keyfini çıkarmak isteyen kahvaltı severler için ideal bir tercih.

13. Feriye

13. Feriye

Eğer sizin için kahvaltının lezzeti kadar manzarası da önemliyse o zaman tercihiniz Feriye olabilir. Feriye, mükemmel manzarası ile insanı büyüleyen bir yer. Kahvaltı yapmanın mutlulukla bir ilgisinin olmasını sağlamak aslında atmosferden geçiyor. Feriye’de de bu sonuna kadar sağlanıyor.

Manzaraya karşı içeceğiniz taze çay, kokusuyla bile büyüleneceğiniz reçeller, leziz börekler… Tüm bunları afiyetle yerken manzaranın keyfini de çıkarmayı ihmal etmeyin.

14. Şazeli

14. Şazeli

Kahvaltıda dolu dolu bir sofra arıyorsanız, Şazeli bunun için uygun bir tercih. Florya’daki Şazeli, hafta sonunu en güzel şekilde geçirmenizi sağlıyor. Hafta içi yaşanan tüm o yorgunluk, bu leziz kahvaltı ile atılıyor. Şazeli’nin bir diğer güzel yanı ise ızgaraları. Kahvaltı öğünü için belki ağır kaçabilir ancak başka bir gün ilerleyen saatlerde gidip ızgaranın da tadına bakabilirsiniz.

İstanbul’da kahvaltı, sadece bir öğün değil, sosyal bir ritüel. Bu mekanlar, hem geleneksel Türk kahvaltısını hem de modern dokunuşları bir arada sunarak her damak zevkine hitap ediyor!

İstanbul’da kahvaltı, sadece bir öğün değil, sosyal bir ritüel. Bu mekanlar, hem geleneksel Türk kahvaltısını hem de modern dokunuşları bir arada sunarak her damak zevkine hitap ediyor!

İstanbul'un en iyi kahvaltı mekanları arasında tercih yaparken, Boğaz manzarası eşliğinde sunulan lüks kahvaltılardan, daha samimi ve doğal atmosferlerdeki seçeneklere kadar geniş bir yelpazede lezzet bulabilirsiniz.

Kahvaltı mekanları, sadece lezzetleriyle değil, aynı zamanda sunumları ve sundukları huzurlu atmosferlerle de öne çıkıyor. Bu mekanlarda, hem geleneksel Türk mutfağının zenginliklerini keşfedebilir hem de güne enerjik ve keyifli bir başlangıç yapabilirsiniz.

İstanbul'un en iyi kahvaltı mekanları, misafirlerine unutulmaz deneyimler sunarken, şehrin farklı bölgelerinde konumlanmış olmaları sayesinde herkesin kolayca erişebileceği alternatifler sağlıyor.

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