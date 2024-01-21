İstanbul Laleli'deki Bir Otoparkın Saatlik Ücretleri Görenleri Hayrete Düşürdü
İstanbul Laleli'deki Bir Otoparkın Saatlik Ücretleri Görenleri Hayrete Düşürdü
İstanbul'un tarihi ve işlek semtlerinden biri olan Laleli'de yer alan bir otoparkın saatlik ücretleri, sosyal medya platformu X'te geniş yankı buldu. Fiyatlar, görenleri şaşırttı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ülkemizdeki enflasyon sebebiyle birçok sektörde fiyatlar artarken yapılan alışverişlere, harcamalara dair fişler sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasında yer alıyor.
İstanbul Laleli'deki otopark ücretleri de X'te en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
‘’enflasyon toplumlardaki ahlakin bir numarali dusmanidir’’ Fuhus kumar ve diger tum suclar bunun kadar zararli degildir
Aylık ev kirasına jeep’in aylık aboneliği 🤦🏼♀️