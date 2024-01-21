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İstanbul Laleli'deki Bir Otoparkın Saatlik Ücretleri Görenleri Hayrete Düşürdü

İstanbul Laleli'deki Bir Otoparkın Saatlik Ücretleri Görenleri Hayrete Düşürdü

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
21.01.2024 - 17:44

İstanbul'un tarihi ve işlek semtlerinden biri olan Laleli'de yer alan bir otoparkın saatlik ücretleri, sosyal medya platformu X'te geniş yankı buldu. Fiyatlar, görenleri şaşırttı.

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Ülkemizdeki enflasyon sebebiyle birçok sektörde fiyatlar artarken yapılan alışverişlere, harcamalara dair fişler sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasında yer alıyor.

Ülkemizdeki enflasyon sebebiyle birçok sektörde fiyatlar artarken yapılan alışverişlere, harcamalara dair fişler sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasında yer alıyor.

Görenleri şaşırtan paylaşımlara bir yenisi daha eklendi.

İstanbul Laleli'deki otopark ücretleri de X'te en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.

İstanbul Laleli'deki otopark ücretleri de X'te en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.
x.com

Birçok kullanıcı, fiyatların normal olmadığını dile getirdi.

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Arges arges

‘’enflasyon toplumlardaki ahlakin bir numarali dusmanidir’’ Fuhus kumar ve diger tum suclar bunun kadar zararli degildir

Alice in the world

Aylık ev kirasına jeep’in aylık aboneliği 🤦🏼‍♀️