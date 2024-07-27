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İstanbul Güne Yağmurla Başladı: AKOM’dan Yeni Uyarı Geldi

İstanbul Güne Yağmurla Başladı: AKOM’dan Yeni Uyarı Geldi

hava durumu
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.07.2024 - 09:23

İstanbul’da son haftalarda etkili olan sıcak ve nemli hava sonrasında hafta sonu yağmurla başladı. Sabah saatlerinde etkili olan yoğun yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, AKOM yeni uyarı yayınlayarak vatandaşları su baskınlarına karşı uyardı.

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Afrika kaynaklı sıcak hava ile zor günler geçiren İstanbul’da bu sabah serin ve yağmurlu bir hava vardı.

Afrika kaynaklı sıcak hava ile zor günler geçiren İstanbul’da bu sabah serin ve yağmurlu bir hava vardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan sarı kod uyarısından sonra sabah saatlerinde etkili olan yağmur sebebiyle trafikte aksamalar yaşandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan sarı kod uyarısından sonra sabah saatlerinde etkili olan yağmur sebebiyle trafikte aksamalar yaşandı.

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı da İstanbul'da dün başlayan yağışların bugün öğlene kadar kuvvetli şekilde devam edeceğini ve yoğun şimşek, yıldırım ve kuvvetli rüzgarların beklendiği açıklandı.

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı da İstanbul'da dün başlayan yağışların bugün öğlene kadar kuvvetli şekilde devam edeceğini ve yoğun şimşek, yıldırım ve kuvvetli rüzgarların beklendiği açıklandı.

AKOM, 17.00’ye kadar yağması beklenen yağmur sebebiyle vatandaşları sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

AKOM, 17.00’ye kadar yağması beklenen yağmur sebebiyle vatandaşları sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

Meteoroloji ayrıca, Artvin, Erzurum, Giresun, Kars, Rize, Trabzon ve Düzce için de sarı kodlu uyarıda bulundu.

Meteoroloji ayrıca, Artvin, Erzurum, Giresun, Kars, Rize, Trabzon ve Düzce için de sarı kodlu uyarıda bulundu.
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