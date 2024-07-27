İstanbul Güne Yağmurla Başladı: AKOM’dan Yeni Uyarı Geldi

İstanbul’da son haftalarda etkili olan sıcak ve nemli hava sonrasında hafta sonu yağmurla başladı. Sabah saatlerinde etkili olan yoğun yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, AKOM yeni uyarı yayınlayarak vatandaşları su baskınlarına karşı uyardı.