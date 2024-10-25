İstanbul'da Hangi İlçelerde En Çok Hangi İllerden İnsan Yaşıyor?

İstanbul'un Anadolu'dan aldığı göç üzerine filmler çekilen, romanlar yazılan, sık sık araştırma yapılan bir konu. Dünyanın en kalabalık metropollerinden olan İstanbul'da diğer 80 ilden vatandaş yaşamakta. Peki ilçelerde en çok hangi ilde doğmuş insanlar yaşıyor?via: Veri Kaynağı