İstanbul'da Hangi İlçelerde En Çok Hangi İllerden İnsan Yaşıyor?
İstanbul'da Hangi İlçelerde En Çok Hangi İllerden İnsan Yaşıyor?
İstanbul'un Anadolu'dan aldığı göç üzerine filmler çekilen, romanlar yazılan, sık sık araştırma yapılan bir konu. Dünyanın en kalabalık metropollerinden olan İstanbul'da diğer 80 ilden vatandaş yaşamakta. Peki ilçelerde en çok hangi ilde doğmuş insanlar yaşıyor?via: Veri Kaynağı
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Avrupa Yakası'nın boğaza nazır ilçesi Sarıyer ve Şişli, Kağıthane Anadolu Yakası'nda Üsküdar, Ataşehir ve Maltepe'de Sivaslılar yoğunlukta.
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Büyükçekmece, Çatalca, Küçükçekmece, Avcılar, Başakşehir ve Sancaktepe gibi ilçelerde yoğun nüfus Tokatlı.
Kadıköy ve Beşiktaş ilçelerinde Ankaralılar dikkat çekiyor.
Fatih ve Zeytinburnu'nda Mardinliler yoğun olarak yaşamakta.
Diğer ilçeler şu şekilde;
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