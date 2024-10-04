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İstanbul’da Gündüz Vakti Pikap Aracıyla ‘Bilerek’ Çok Sayıda Araca Çarptı

İstanbul’da Gündüz Vakti Pikap Aracıyla ‘Bilerek’ Çok Sayıda Araca Çarptı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
04.10.2024 - 16:10 Son Güncelleme: 04.10.2024 - 16:56

Avcılar E-5 Karayolu yan yolda henüz belirlenemeyen bir nedenle pikapla çok sayıda araca çarpan sürücü diğer sürücülere adeta dehşeti yaşattı. 

Polis ekiplerinin takibi sonrasında şahıs yakalandı.

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İstanbul Avcılar’da pikap aracıyla çok sayıda araca çarpan şahıs herkese korku dolu anlar yaşattı.

İstanbul Avcılar’da pikap aracıyla çok sayıda araca çarpan şahıs herkese korku dolu anlar yaşattı.

Yaşanan o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedilirken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Yaşanan o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedilirken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

İşte o görüntüler…

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