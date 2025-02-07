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İstanbul Bağcılar'da Polislere Bıçaklı Saldırı: İki Polis Memuru Hastaneye Kaldırıldı

İstanbul Bağcılar'da Polislere Bıçaklı Saldırı: İki Polis Memuru Hastaneye Kaldırıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.02.2025 - 15:12 Son Güncelleme: 07.02.2025 - 15:18

İstanbul Bağcılar’da devriye aracı içerisinde bekleyen iki polis memuruna yoldan geçen bir şüpheli bıçakla saldırdı. Saldırıda biri kadın iki polis memuru yaralandı.

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Bağcılar'da yaşanan bıçaklı saldırı olayının güvenlik kamerası görüntüleri...

Olay, bugün öğle saatlerinde Bağcılar'da meydana geldi.

Olay, bugün öğle saatlerinde Bağcılar'da meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir şüpheli meydanda park halinde bulunan polis aracına yaklaşarak etrafı izlemeye başladı.

Edinilen bilgiye göre, bir şüpheli meydanda park halinde bulunan polis aracına yaklaşarak etrafı izlemeye başladı.

Bir süre etrafa bakan şüpheli, polis aracının kapısını açarak polis memurlarına bıçakla saldırdı. Şüpheli daha sonra hızlıca olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Bir süre etrafa bakan şüpheli, polis aracının kapısını açarak polis memurlarına bıçakla saldırdı. Şüpheli daha sonra hızlıca olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekipler, saldırı sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için operasyon başlattı. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası polis memurları M.E.K ve F.İ hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekipler, saldırı sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için operasyon başlattı. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası polis memurları M.E.K ve F.İ hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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Saldırgan ise kısa sürede yakalandı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Saldırgan ise kısa sürede yakalandı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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palpito777

Akli dengesi kayıp diyerek adli kontrol şartıyla serbest kalmaz umuyorum

Kaan Bey

sen bunu yazarken muhtemelen 122. suçunu işlemek için dışarıya saldılar.

morbusmentis

polis her zaman tetikte olmalı. adam dibine kadar gelmis gözetliyor, fırsat bulduğu anda saldırıyor. eğitim dikkatsizlik had safhada

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