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İsrail’de Binlerce Protestocu Erken Seçim Çağrısı Yaptı, Caddeleri Ateşe Verdi

İsrail’de Binlerce Protestocu Erken Seçim Çağrısı Yaptı, Caddeleri Ateşe Verdi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
22.06.2024 - 23:52

İsrail’in başkenti Tel Aviv’de binlerce hükümet karşıtı gösterici erken seçim çağrısı yaptı, caddeleri ateşe verdi.

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İsrail’de hükümet karşıtı gösteriler şiddetleniyor. Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetini istemeyen binlerce İsrailli, başkent Tel Aviv’de Kirya Askeri Üssü ve Netanyahu’nun lideri olduğu Likud Partisi genel merkezinin önünde toplandı.

İsrail’de hükümet karşıtı gösteriler şiddetleniyor. Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetini istemeyen binlerce İsrailli, başkent Tel Aviv’de Kirya Askeri Üssü ve Netanyahu’nun lideri olduğu Likud Partisi genel merkezinin önünde toplandı.

Netanyahu’ya tepki gösteren İsrailliler esir anlaşmasının imzalanmasını talep ederken, erken seçim çağrısı yaptı. İsrail başbakanının Gazze Şeridi’nde sürdürdüğü politikayı protesto eden göstericiler caddeleri ateşe verdi.

Netanyahu’ya tepki gösteren İsrailliler esir anlaşmasının imzalanmasını talep ederken, erken seçim çağrısı yaptı. İsrail başbakanının Gazze Şeridi’nde sürdürdüğü politikayı protesto eden göstericiler caddeleri ateşe verdi.

Seçim çağrısı yapan İsraillilere müdahale eden polis hükümet karşıtı slogan atan çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Seçim çağrısı yapan İsraillilere müdahale eden polis hükümet karşıtı slogan atan çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.
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