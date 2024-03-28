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İsrafın Doruğundayız! Günde 1 Milyardan Fazla Yemek Çöpe Gidiyor

İsrafın Doruğundayız! Günde 1 Milyardan Fazla Yemek Çöpe Gidiyor

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
28.03.2024 - 13:42

Birleşmiş Milletler raporunda, 2022 yılında dünya genelinde üretilen gıdanın 5'te 1'inin çöpe gittiği ortaya çıktı.

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BM Çevre Programı (UNEP), dünyada 783 milyon insanın açlıkla mücadele ettiği ortamda geçen yıl dünya genelinde bir günde israf edilen gıda çokluğunu gözler önüne serdi.

BM Çevre Programı (UNEP), dünyada 783 milyon insanın açlıkla mücadele ettiği ortamda geçen yıl dünya genelinde bir günde israf edilen gıda çokluğunu gözler önüne serdi.

UNEP'in 'Uluslararası Sıfır Atık Günü' nedeniyle yayımladığı Gıda İsrafı Endeksi 2024 Raporu'nu aktaran Euronews haberine göre, 2022 yılında kişi başına 132 kilogram gıdanın çöpe gittiği hesaplandı.

Dünyada, 1 günde tüketilen gıdaların 5'te 1'i oranında 1,05 milyar tondan fazla gıda çöpe atılıyor.

Dünyada, 1 günde tüketilen gıdaların 5'te 1'i oranında 1,05 milyar tondan fazla gıda çöpe atılıyor.

Dünyada açlıkla mücadele eden 783 milyon insan bulunurken, dünyada insanların 3'te 1'i gıda güvensizliği ile yaşarken, israf edilen öğün sayısı dikkat çekti.

Gıda israfı, gıda üretiminde ortaya çıkan yıllık sera gazı salımının yaklaşık yüzde 10'ununa denk gelirken, havacılık sektörünün de ortaya çıkardığının 5 katının üzerinde bir zarar veriyor.

Gıda israfı, gıda üretiminde ortaya çıkan yıllık sera gazı salımının yaklaşık yüzde 10'ununa denk gelirken, havacılık sektörünün de ortaya çıkardığının 5 katının üzerinde bir zarar veriyor.

İsrafın maliyeti de 1 trilyon dolara yaklaşıyor.

UNEP İcra Direktörü Inger Andersen de dünyada gıda israfının bu şekilde devam etmesi halinde milyonlarca insanın aç kalacağını belirtti.

UNEP İcra Direktörü Inger Andersen de dünyada gıda israfının bu şekilde devam etmesi halinde milyonlarca insanın aç kalacağını belirtti.
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