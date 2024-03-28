İsrafın Doruğundayız! Günde 1 Milyardan Fazla Yemek Çöpe Gidiyor
İsrafın Doruğundayız! Günde 1 Milyardan Fazla Yemek Çöpe Gidiyor
Birleşmiş Milletler raporunda, 2022 yılında dünya genelinde üretilen gıdanın 5'te 1'inin çöpe gittiği ortaya çıktı.
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BM Çevre Programı (UNEP), dünyada 783 milyon insanın açlıkla mücadele ettiği ortamda geçen yıl dünya genelinde bir günde israf edilen gıda çokluğunu gözler önüne serdi.
Dünyada, 1 günde tüketilen gıdaların 5'te 1'i oranında 1,05 milyar tondan fazla gıda çöpe atılıyor.
Gıda israfı, gıda üretiminde ortaya çıkan yıllık sera gazı salımının yaklaşık yüzde 10'ununa denk gelirken, havacılık sektörünün de ortaya çıkardığının 5 katının üzerinde bir zarar veriyor.
UNEP İcra Direktörü Inger Andersen de dünyada gıda israfının bu şekilde devam etmesi halinde milyonlarca insanın aç kalacağını belirtti.
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