İspanya Basınından Real Madrid Forması Giyen Arda Güler İçin Transfer İddiası: "Bayern Münih Arda'yı İstiyor"
İspanya Basınından Real Madrid Forması Giyen Arda Güler İçin Transfer İddiası: "Bayern Münih Arda'yı İstiyor"
Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, İspanyol basınında yine manşetlerde. Defensa Central’de yer alan habere göre; Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih’te yeni hedef Arda Güler. Haberde, Bayern’in Arda Güler için Real Madrid’e 40 milyon euro teklif edeceği iddia edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Fenerbahçe’den dünyadcvi İspanyol ekibi Real Madrid’e transfer olan milli futbolcumuz Arda Güler, İspanya macerasına pek de istediği gibi başlayamadı.
Antrenmanda sakatlanan Arda iyileşti, idmanlara başladı ancak sakatlığı yeniden nüksetti.
Yapılan tedaviler sonrasında milli futbolcu son haftalarda Real Madrid formasıyla sahaya çıkmaya başladı.
Milli futbolcu performansıyla adından söz ettirirken İspanya basını çarpıcı bir transfer haberi yaptı.
İspanyol basınından Defensa Central’de yer alan habere göre Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, Arda Güler’i transfer etmek istiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Alman ekibinin, Real Madrid Başkanı Florentino Pérez'e Arda Güler için 40 milyon euro teklif etmeye hazır olduğu kaydedildi.
Haberde Real Madrid’in Arda’yı satmayı düşünmediği ancak Arda Güler’in sezon sonunda oynayabileceği bir takıma kiralanabileceği ifade edildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda