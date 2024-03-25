İspanya Basınından Real Madrid Forması Giyen Arda Güler İçin Transfer İddiası: "Bayern Münih Arda'yı İstiyor"

Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, İspanyol basınında yine manşetlerde. Defensa Central’de yer alan habere göre; Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih’te yeni hedef Arda Güler. Haberde, Bayern’in Arda Güler için Real Madrid’e 40 milyon euro teklif edeceği iddia edildi.