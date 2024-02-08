İskoçya Sağlık Bakanı 11 Bin Sterlinlik İnternet Faturası Yüzünden İstifa Etti!
İskoçya Sağlık Bakanı 11 Bin Sterlinlik İnternet Faturası Yüzünden İstifa Etti!
İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, parlamento çalışmaları için kullanılması gereken tabletin 11 bin Sterlinlik internet faturası nedeniyle istifa etti! Kasım 2022'de ayyuka çıkan olayın ardından tabletin parlamento çalışmaları dışında kullanılmadığı ifade edilmişti. Kamuoyunun tepkileri sonucu gerçek ortaya çıktı!
İşte, detaylar...
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İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson'ın başı devlet tarafından tahsis edilen tabletin faturasıyla derde girdi.
Kamuoyundan gelen tepkiler gerçekleri ortaya çıkardı!
Sağlık Bakanı Matheson, Başbakan Humza Yousaf’a istifasını sundu.
İşte, İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson'un sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama.
Başbakan'dan yanıt gecikmedi: "Parlamento sürecine hak ettiği ilgiyi bu olmadan verebilmeniz için şimdi istifa etmenin sizin için en iyisi."
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Ya çok rica edicem,vermeyin şöyle haberler,cidden sinir hastası oldum iyice. 3 Kasım 2002 den önce olan neleri eleştirirdilerse kat be kat fazlası oldular
İyi güzel de neden kimse bi tabletin 11 bin sterlin internet faturasına itiraz etmedi abi, sanki normal bir şeymiş gibi
💯💯💯💯
Yorum yazacaktım ama inci taneleri başlıyor. Sonra bilahare yorumlarım