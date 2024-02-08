İskoçya Sağlık Bakanı 11 Bin Sterlinlik İnternet Faturası Yüzünden İstifa Etti!

Matheson başlangıçta, yaklaşık 11 bin Sterlin tutarındaki faturanın bu kadar yüksek olmasının nedeni olarak SIM kart güncellemesini işaret etmiş, sözleşmesinin bittiğini fark etmediğini iddia etmişti. Ayrıca bunun meşru bir parlamento harcaması olduğu konusunda da ısrarcıydı.

Kamuoyundan tepkiler yükselince Bakan, eşinin kendisine oğullarının bahsi geçen tarihte ezeli rakipler Celtic ve Rangers arasında gerçekleşen maçı izlemek için tabletin internet paylaşımının kullandıklarını itiraf ettiğini söyledi.

Sağlık Bakanı, faturanın 3 bin Sterlin'ini ödemişti. Geri kalanı Sağlık Bakanlığı tarafından ödenen fatura nedeniyle Matheson hakkında soruşturma başlatıldı. Bakan Matheson, parayı devlete ödemeyi kabul etti. Fakat İskoçya Parlamentosu tarafından başlatılan soruşturmanın sonucunu dahi beklemeden istifa etti.