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İskoçya Sağlık Bakanı 11 Bin Sterlinlik İnternet Faturası Yüzünden İstifa Etti!

İskoçya Sağlık Bakanı 11 Bin Sterlinlik İnternet Faturası Yüzünden İstifa Etti!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
08.02.2024 - 20:48 Son Güncelleme: 08.02.2024 - 20:55

İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, parlamento çalışmaları için kullanılması gereken tabletin 11 bin Sterlinlik internet faturası nedeniyle istifa etti! Kasım 2022'de ayyuka çıkan olayın ardından tabletin parlamento çalışmaları dışında kullanılmadığı ifade edilmişti. Kamuoyunun tepkileri sonucu gerçek ortaya çıktı! 

İşte, detaylar...

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İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson'ın başı devlet tarafından tahsis edilen tabletin faturasıyla derde girdi.

İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson'ın başı devlet tarafından tahsis edilen tabletin faturasıyla derde girdi.

İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, 2022 yılının Noel tatilinde ailesiyle birlikte Fas'a gitti. Burada devlet tarafından tahsis edilen iPad, Matheson'un çocukları tarafından kullanıldı. Maç izlemek için tabletin internet paylaşımının kullanılması üzerine 10 bin 935 Sterlin veri dolaşım faturası geldi.

Matheson, Kasım ayında olay ilk kez ortaya çıktığında tabletin parlamento çalışmaları dışında kullanılmadığını ifade etmişti.

Kamuoyundan gelen tepkiler gerçekleri ortaya çıkardı!

Kamuoyundan gelen tepkiler gerçekleri ortaya çıkardı!

Matheson başlangıçta, yaklaşık 11 bin Sterlin tutarındaki faturanın bu kadar yüksek olmasının nedeni olarak SIM kart güncellemesini işaret etmiş, sözleşmesinin bittiğini fark etmediğini iddia etmişti. Ayrıca bunun meşru bir parlamento harcaması olduğu konusunda da ısrarcıydı. 

Kamuoyundan tepkiler yükselince Bakan, eşinin kendisine oğullarının bahsi geçen tarihte ezeli rakipler Celtic ve Rangers arasında gerçekleşen maçı izlemek için tabletin internet paylaşımının kullandıklarını itiraf ettiğini söyledi.

Sağlık Bakanı, faturanın 3 bin Sterlin'ini ödemişti. Geri kalanı Sağlık Bakanlığı tarafından ödenen fatura nedeniyle Matheson hakkında soruşturma başlatıldı. Bakan Matheson, parayı devlete ödemeyi kabul etti. Fakat İskoçya Parlamentosu tarafından başlatılan soruşturmanın sonucunu dahi beklemeden istifa etti.

Sağlık Bakanı Matheson, Başbakan Humza Yousaf’a istifasını sundu.

Sağlık Bakanı Matheson, Başbakan Humza Yousaf’a istifasını sundu.

İskoçya Parlamentosu'ndan önümüzdeki haftalarda çıkması beklenen sonucu beklemeyen Matheson, Kasım ayında başlayan soruşturmaya ilişkin raporun henüz eline ulaşmadığını belirtti. Fakat olayın 'hükümet gündeminde dikkat dağıtıcı bir unsur olduğu' gerekçesiyle istifa etti. 

Matheson, Humza Yousaf'a ilettiği istifa mektubunda 'Bunun hükümetin gündemini ilerletme konusunda dikkat dağıtıcı bir unsur haline gelmemesini sağlamak için şimdi istifa etmem benim ve hükümetin çıkarınadır.' ifadelerine yer verdi.

İşte, İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson'un sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama.

İşte, İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson'un sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama.
twitter.com

Mektupta Matheson, hükümetteki başarılarını vurguladı ancak harcamalarıyla ilgili endişeleri doğrudan dile getirmedi veya olanlardan dolayı özür dilemedi.

Başbakan'dan yanıt gecikmedi: "Parlamento sürecine hak ettiği ilgiyi bu olmadan verebilmeniz için şimdi istifa etmenin sizin için en iyisi."

Başbakan'dan yanıt gecikmedi: "Parlamento sürecine hak ettiği ilgiyi bu olmadan verebilmeniz için şimdi istifa etmenin sizin için en iyisi."

Başbakan Humza Yousaf, 'parlamento sürecine hak ettiği ilgiyi bu olmadan verebilmeniz için şimdi istifa etmenin sizin için en iyisi' olduğunu söyledi. 'Hükümetin gündemini ilerletme konusunda dikkat dağıtıcı hale geliyor.' diyerek Matheson'un kaygılarını paylaştı.

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icnika79

Ya çok rica edicem,vermeyin şöyle haberler,cidden sinir hastası oldum iyice. 3 Kasım 2002 den önce olan neleri eleştirirdilerse kat be kat fazlası oldular

Doğan Serbest

İyi güzel de neden kimse bi tabletin 11 bin sterlin internet faturasına itiraz etmedi abi, sanki normal bir şeymiş gibi

irem

💯💯💯💯

Soğan Olsun mu

Yorum yazacaktım ama inci taneleri başlıyor. Sonra bilahare yorumlarım