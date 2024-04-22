İş Hayatındaki Absürtlükler Bitmiyor: Çalışırken Karşılaştıkları En Beyin Yakıcı Olayları Anlatanlar
İş Hayatındaki Absürtlükler Bitmiyor: Çalışırken Karşılaştıkları En Beyin Yakıcı Olayları Anlatanlar
İş hayatı, belki de hayat boyu bir araya gelmeyecek birçok insanın mecburen bir arada bulunmasını sağlayan bir ortam olma özelliğini varoluşundan bu yana sürdürüyor. Kapitalizmin cilveleri bitmezken, absürt durumlar da kimsenin yakasını bırakmıyor.
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İş hayatı, birçok zorunluluğu bünyesinde taşırken, gün geçmiyor ki bir saçma bir anıyı da çalışanın bünyesine eklemesin.
Twitter'da mansur rüzgardelen isimli kullanıcının sorduğu soru viral ötesi olurken, etkileşim rekorları kırmaya devam ediyor.
Gelelim part 2'ye! İş hayatındaki absürtlere her gün bir yenisi ekleniyor.
İş hayatı zaten akıl almayan bir ortam.
Bazı absürt durumlar da Türkiye'ye özgü olsa gerek.
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Dönmezse hiç senin olmamıştır.
Deli gibi start-up ruhumuzda var...
Şansa çalışıyoruz.
IBAN at.
Hak etmek için haklı olmak gerekiyorsa.
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Sayılı gün çabuk geçer.
Zor durumları gelire dönüştürmek konusunda başarı ölçümü olsa gerek.
Haksız mı peki?
Dokunmak lazım bazen.
"Selam vermek" iletişimin ilk basamağı sonuçta.
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Cevap verdi mi acaba?
Hoca imza da alıyor mu?
Askerlik gibi ama bitmiyor, bedellisi de yok.
Soğan da olabilirdi.
Çaliş, çaliş, çaliş...
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Çok da güvenmemek lazım.
Tüyo yok mu yani?
Rahip Brunson mu?
Arabadan o mektupla neden indim demiyor da.
Bulaşık yıkarken su israfı olmasın diyedir.
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İş hayatında sizin başınıza gelen en absürt olay ne?
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