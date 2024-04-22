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İş Hayatındaki Absürtlükler Bitmiyor: Çalışırken Karşılaştıkları En Beyin Yakıcı Olayları Anlatanlar

İş Hayatındaki Absürtlükler Bitmiyor: Çalışırken Karşılaştıkları En Beyin Yakıcı Olayları Anlatanlar

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
22.04.2024 - 10:16

İş hayatı, belki de hayat boyu bir araya gelmeyecek birçok insanın mecburen bir arada bulunmasını sağlayan bir ortam olma özelliğini varoluşundan bu yana sürdürüyor. Kapitalizmin cilveleri bitmezken, absürt durumlar da kimsenin yakasını bırakmıyor.

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İş hayatı, birçok zorunluluğu bünyesinde taşırken, gün geçmiyor ki bir saçma bir anıyı da çalışanın bünyesine eklemesin.

İş hayatı, birçok zorunluluğu bünyesinde taşırken, gün geçmiyor ki bir saçma bir anıyı da çalışanın bünyesine eklemesin.

Twitter'da mansur rüzgardelen isimli kullanıcının sorduğu soru viral ötesi olurken, etkileşim rekorları kırmaya devam ediyor.

Twitter'da mansur rüzgardelen isimli kullanıcının sorduğu soru viral ötesi olurken, etkileşim rekorları kırmaya devam ediyor.

Soruya gelen cevapların ilk bölümünü şu 👇 şekilde derlemiştik.

Gelelim part 2'ye! İş hayatındaki absürtlere her gün bir yenisi ekleniyor.

Gelelim part 2'ye! İş hayatındaki absürtlere her gün bir yenisi ekleniyor.
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İş hayatı zaten akıl almayan bir ortam.

İş hayatı zaten akıl almayan bir ortam.
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Bazı absürt durumlar da Türkiye'ye özgü olsa gerek.

Bazı absürt durumlar da Türkiye'ye özgü olsa gerek.
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Dönmezse hiç senin olmamıştır.

Dönmezse hiç senin olmamıştır.
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Deli gibi start-up ruhumuzda var...

Deli gibi start-up ruhumuzda var...
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Şansa çalışıyoruz.

Şansa çalışıyoruz.
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IBAN at.

IBAN at.
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Hak etmek için haklı olmak gerekiyorsa.

Hak etmek için haklı olmak gerekiyorsa.
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Sayılı gün çabuk geçer.

Sayılı gün çabuk geçer.
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Zor durumları gelire dönüştürmek konusunda başarı ölçümü olsa gerek.

Zor durumları gelire dönüştürmek konusunda başarı ölçümü olsa gerek.
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Haksız mı peki?

Haksız mı peki?
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Dokunmak lazım bazen.

Dokunmak lazım bazen.
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"Selam vermek" iletişimin ilk basamağı sonuçta.

"Selam vermek" iletişimin ilk basamağı sonuçta.
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Cevap verdi mi acaba?

Cevap verdi mi acaba?
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Hoca imza da alıyor mu?

Hoca imza da alıyor mu?
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Askerlik gibi ama bitmiyor, bedellisi de yok.

Askerlik gibi ama bitmiyor, bedellisi de yok.
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Soğan da olabilirdi.

Soğan da olabilirdi.
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Çaliş, çaliş, çaliş...

Çaliş, çaliş, çaliş...
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Çok da güvenmemek lazım.

Çok da güvenmemek lazım.
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Tüyo yok mu yani?

Tüyo yok mu yani?
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Rahip Brunson mu?

Rahip Brunson mu?
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Arabadan o mektupla neden indim demiyor da.

Arabadan o mektupla neden indim demiyor da.
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Bulaşık yıkarken su israfı olmasın diyedir.

Bulaşık yıkarken su israfı olmasın diyedir.
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İş hayatında sizin başınıza gelen en absürt olay ne?

İş hayatında sizin başınıza gelen en absürt olay ne?
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