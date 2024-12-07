İş Hayatında Zihinsel Sağlığını Korumak İçin Doğru Adımları Atıyor musun?
İş Hayatında Zihinsel Sağlığını Korumak İçin Doğru Adımları Atıyor musun?
İş hayatı çoğu zaman oldukça stresli ve yıpratıcı olabiliyor. Günlük hayatınızla iş hayatınızı dengede tutup mental sağlığınızı korumak ise bu noktada önem arz ediyor. Peki iş hayatınızı düşününce, sizin zihinsel sağlığınız ne durumda? Gelin birlikte öğrenelim. 👇
İçeriklerimiz bilgilendirme ve eğlence amaçlıdır. Tanı ve tedavi için lütfen doktorunuza danışınız.
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1. Sabah işe hazırlanırken ilk yaptığın şey nedir?
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2. İş yerinde en çok seni ne zorlar?
3. Peki, öğle aralarında ne yaparsın?
4. Zor bir günün ardından eve geldiğinde ilk yaptığın şey nedir?
5. Şimdi bulunmak isteyeceğin bir yer seç bakalım. 👇
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6. Söyle bakalım, iş arkadaşların seni nasıl tanımlar?
7. Bir projede işler ters giderse tepkin ne olur?
8. En son ne zaman bir hobiyle ilgilendin?
9. Kendine bir ödül vermek istesen ne yapardın?
Zihinsel sağlık şampiyonu! 🏆
Dengeyi bulmaya çalışıyorsun!
Senin gücün, sakinliğin!
Biraz daha kendine odaklan!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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