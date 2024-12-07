İş Hayatında Zihinsel Sağlığını Korumak İçin Doğru Adımları Atıyor musun?

İş hayatı çoğu zaman oldukça stresli ve yıpratıcı olabiliyor. Günlük hayatınızla iş hayatınızı dengede tutup mental sağlığınızı korumak ise bu noktada önem arz ediyor. Peki iş hayatınızı düşününce, sizin zihinsel sağlığınız ne durumda? Gelin birlikte öğrenelim. 👇

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