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İş Hayatında Zihinsel Sağlığını Korumak İçin Doğru Adımları Atıyor musun?

etiket İş Hayatında Zihinsel Sağlığını Korumak İçin Doğru Adımları Atıyor musun?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
07.12.2024 - 18:01

İş hayatı çoğu zaman oldukça stresli ve yıpratıcı olabiliyor. Günlük hayatınızla iş hayatınızı dengede tutup mental sağlığınızı korumak ise bu noktada önem arz ediyor. Peki iş hayatınızı düşününce, sizin zihinsel sağlığınız ne durumda? Gelin birlikte öğrenelim. 👇

İçeriklerimiz bilgilendirme ve eğlence amaçlıdır. Tanı ve tedavi için lütfen doktorunuza danışınız.

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1. Sabah işe hazırlanırken ilk yaptığın şey nedir?

2. İş yerinde en çok seni ne zorlar?

3. Peki, öğle aralarında ne yaparsın?

4. Zor bir günün ardından eve geldiğinde ilk yaptığın şey nedir?

5. Şimdi bulunmak isteyeceğin bir yer seç bakalım. 👇

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6. Söyle bakalım, iş arkadaşların seni nasıl tanımlar?

7. Bir projede işler ters giderse tepkin ne olur?

8. En son ne zaman bir hobiyle ilgilendin?

9. Kendine bir ödül vermek istesen ne yapardın?

Zihinsel sağlık şampiyonu! 🏆

Sen iş hayatında zihinsel sağlığını korumak için harika adımlar atıyorsun! Hem kendine vakit ayırıyor hem de stresle başa çıkma yollarını çok iyi buluyorsun. İş ve özel hayat dengesini iyi kurmuş olduğun için enerjin hep yerinde. Böyle devam et, harikasın!

Dengeyi bulmaya çalışıyorsun!

Yoğun iş temposu seni oldukça zorluyor. Ama buna rağmen, iş ve özel hayatın arasındaki dengeyi bulmak için çabalıyorsun. Bazen stres seni yorabilir ama kendine daha fazla zaman ayırarak bu durumu kolaylıkla aşabilirsin. Unutma, kendini ihmal etmediğin sürece zihinsel sağlığını korursun!

Senin gücün, sakinliğin!

Sen zihinsel sağlığına oldukça önem veriyorsun ve bunu iş hayatına yansıtmayı başarıyorsun. Sakinliğin ve her konuya olan dengeli yaklaşımın hem seni hem de çevreni pozitif etkiliyor. Ancak bazen kendine küçük ödüller vererek bu dengeyi daha eğlenceli hale getirebilirsin.

Biraz daha kendine odaklan!

Yoğunluk ve yorgunluk seni etkiliyor olabilir. Bu yüzden kendine küçük molalar vererek, hobiler edinebilir ya da sevdiklerinle vakit geçirerek enerjini yenileyebilirsin. Unutma, iş hayatın önemli olabilir ama kendi mutluluğun da önemli!

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
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