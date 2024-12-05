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İş Hayatında Enerjinizi Yüksek Tutmanın Yolları: Çalışan Sağlığı İçin Altın Değerinde 10 İpucu

etiket İş Hayatında Enerjinizi Yüksek Tutmanın Yolları: Çalışan Sağlığı İçin Altın Değerinde 10 İpucu

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
05.12.2024 - 18:01

Birçoğumuz iş hayatında enerjimizi yüksek tutamıyoruz. Bu yüzden de iş yerinde verimimiz düşüyor. Bu içerikteki ipuçları sayesinde enerjiniz yükselecek ve işlerinizi çok daha rahat bir şekilde yapacaksınız!

İçeriklerimiz bilgilendirme ve eğlence amaçlıdır. Tanı ve tedavi için lütfen doktorunuza danışınız.

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1. Güne egzersizle başlamak şart.

Güne nasıl başlarsanız öyle devam eder ya, bu nedenle egzersizle başlamak gerekiyor. Güne başlarken yapacağınız birkaç dakikalık egzersiz ile enerjinizi yükseltebilir, metabolizmanızı da hızlandırabilirsiniz. Gün boyunca zinde hissetmek gerçekten de imkansız değil.

2. Beslenmeye dikkat etmek önemli.

Beslenme konusu hayatımızdaki her şeyi etkiliyor. Bu yüzden işteki verimi artırmak için beslenmeye önem göstermek gerekiyor. Devamlı hazır şeyler yemek inanın ki vücudunuza hiç iyi gelmiyor. Kan şekerinizi dengede tutmalısınız. Bunun için sağlıklı yağlar ve protein ağırlıklı atıştırmalar iş aralarında size iyi gelecektir.

3. Günlük çalışma planı yapın.

O gün işte ne yapacağınızı önceden bilmek veriminizi çok daha fazla artıracaktır. Ayrıca stresinizi yönetmek için de bu yöntem etkili olacaktır. Yapılması gereken işleri günün başında belirleyebilirseniz ne yapacağınız konusunda çok daha net ilerleyebilirsiniz.

4. Kısa molalar vermeyi ihmal etmeyin.

Çalışırken hiç ara vermeden ilerlemek pek doğru olmuyor. Sonuçta insanız, robot olmadığımız için molalar vermemiz gerekiyor. Örneğin 25 dakika çalıştıysanız 5 dakika dinlenmeyi ihmal etmeyin. Pomodoro tekniği olarak bilinen bu yöntem sayesinde beyniniz dinlenir, sonrasında odaklanmanız daha rahat olur.

5. Göz egzersizi ile gözlerinizi dinlendirin.

Sadece çalışmaya mola vermek yetmiyor. Eğer ekrana baktığınız bir işte çalışıyorsanız gözleriniz yorulacaktır. Bu nedenle her 20 dakika bir 20 saniye boyunca göz egzersizi yapabilirsiniz. Bunun için 20 saniye boyunca uzaktaki bir objeye bakabilirsiniz.

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6. Çalışma ortamınızı güzelleştirin.

Çalıştığınız ortam ne kadar güzel olursa veriminiz de o kadar artacaktır. O nedenle çalışma ortamınızı kişiselleştirmeniz gerekiyor. Tatlı bir anın fotoğrafı, çiçekler veya rengarenk kalemler… Bu şekilde kendinizi çalışma alanınıza daha fazla ait hissedersiniz.

7. Kahve tüketimini çok da abartmayın.

Çalışırken en çok ihtiyacınız olan şey eğer kahveyse sizi durdurmak isteriz. Çünkü kahve içtiğimizde ani olarak enerjimiz yükselse de aslında sonrasında enerji düşüşü yaşıyoruz. Bu yüzden kafeinsiz veya şekersiz içecekler çok daha iyi bir tercih olacaktır.

8. Uyku konusunda cimri olmayın.

Az uyumak insanın verimini oldukça düşürüyor. Öyle ki gün boyunca uykulu gezmenin yanı sıra aynı zamanda uykusuz olduğumuz için sağlıklı bir şekilde düşünemiyoruz bile. Enerjik bir gün yaşamak için iyi bir uyku gerekiyor. Hatta her gece aynı saatte uyursanız çok daha iyi olacaktır.

9. İşten nefret etmemeye çalışın.

Nefret ederek yaptığımız her şey bize büyük bir yük oluyor. Bu nedenle çalışırken işten veya o an yaptığımız şeyden nefret etmemeye ve hatta keyif almaya çalışmamız gerekiyor. Olumlu düşünceler ile motivasyonunuz ve verimliliğiniz artar.

10. Çalışma pozisyonunuzu bulun.

Eğer masa başı bir işte çalışıyorsanız vücudunuzun yorgunluğunu önleme görevi size düşüyor. Ergonomik bir çalışma ortamı ile vücudunuzun yorgunluğunu azaltıp enerjinizi koruyabilirsiniz. Sandalye ve masa düzeninizi omurganıza destek olacak şekilde ayarlamalısınız.

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Radlands
Radlands
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