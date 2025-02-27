Irina Shayk'ın Dev Şapkasından Yaşlı Gösteren Millie'ye 27 Şubat'ta Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Irina Shayk'ın Dev Şapkasından Yaşlı Gösteren Millie'ye 27 Şubat'ta Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Demi Moore
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David Beckham
Bruno Mars
Shakira
Irina Shayk
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Lady Gaga
Millie Bobby Brown
Bella Hadid
Bella Thorne
Halsey
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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