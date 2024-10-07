Görüş Bildir
Haberler
Onedio Özel
iPhone Telefonunuz için 8 Kişiselleştirilebilir ve Düz Deri Kılıf Modeli!

iPhone Telefonunuz için 8 Kişiselleştirilebilir ve Düz Deri Kılıf Modeli!

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
07.10.2024 - 12:12

El yapımı ve düz iphone deri kılıf üreten Caballo Concept, özellikle iPhone kullanıcılarına yönelik kılıflar sunuyor. iPhone 11 serisinden iPhone 16 Pro Max serisine kadar tüm deri kılıfları üretiyor. Harfli kılıflar ile sevgilinizin, sevdiklerinizin veya kendi isminizin baş harflerini deri kılıfınızda taşıyın. Harfler ve charmlar da ücretsiz.

İşte Onedio için seçtiğimiz 10 model!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Leopar Desenli Harfli iPhone Deri Kılıf

1. Leopar Desenli Harfli iPhone Deri Kılıf

Özellikler: Caballo Concept’in en popüler modellerinden biri olan leopar desenli deri kılıf, aynı zamanda kişiselleştirilebilen harf seçeneği ve charmlar ile öne çıkıyor. Telefonunuza hem şıklık hem de kişisel bir dokunuş katarken, dayanıklı yapısı sayesinde uzun ömürlü bir kullanım sunuyor.

Fiyat: 1.000 TL

2. Klasik Siyah Düz Deri Kılıf

2. Klasik Siyah Düz Deri Kılıf

Özellikler: Zamansız bir klasik olan siyah deri kılıf, sade ve sofistike bir görünüm arayanların vazgeçilmezi. Her ortamda kullanılabilecek kadar sade, aynı zamanda kaliteli malzemesi sayesinde uzun süreli kullanım için ideal.

Fiyat: 640 TL

3. Gümüş Deri iPhone Kılıf

3. Gümüş Deri iPhone Kılıf

Özellikler: Şıklığından ödün vermeyenler için tasarlanmış bu model, parlak gümüş detayları ile dikkat çekiyor. Özellikle aksesuar uyumuna önem verenler için mükemmel bir seçenek olan bu kılıf, deri ve metalik detayların mükemmel birleşimi.

4. Yeni Sezon Stella Serisi

4. Yeni Sezon Stella Serisi

Özellikler: 2024 yılının en yeni trendlerini yansıtan Stella serisi, şekilli tasarımı ve kaliteli malzemesi ile öne çıkıyor. Modern bir tarz arayanlar için birebir olan bu kılıf, cihazınızı korurken stilinizi de ön plana çıkarıyor.

Fiyat: 860 TL

Kullanıcı Yorumları: “Yeni sezon ürünlerini genellikle takip ederim, bu kılıf tam benim tarzım!”

5. Harfli Lacivert Deri iPhone Kılıf

5. Harfli Lacivert Deri iPhone Kılıf

Özellikler: Kişiselleştirilebilirliği ile öne çıkan bu model, lacivert deri ile tasarlanmış. Charm ekleme özelliği sayesinde kılıfınıza kendi baş harfinizi veya sevdiğiniz bir sembolü ekleyebilir, tarzınızı özgün hale getirebilirsiniz.

Fiyat: 880 TL

Kullanıcı Yorumları: “Kılıfın kişiselleştirilebilmesi harika! Hem sade hem de şık bir görünüm sunuyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Harfli Siyah Deri iPhone Kılıf

6. Harfli Siyah Deri iPhone Kılıf

Özellikler: Siyahin asaletini sevenler için tasarlanmış deri kılıf, modern bir yorum sunuyor. Hem nostaljik hem de dayanıklı olan bu kılıf, kaliteli el yapımı işçiliği ile uzun süre kullanabileceğiniz bir iPhone kılıf modeli.

7. Harfli Kahve Deri Dama Desenli iPhone Kılıf

7. Harfli Kahve Deri Dama Desenli iPhone Kılıf

Özellikler: Kahverengi ve siyah dama deseni ile el yapımı olarak üretildi. Caballo Concept’in son zamanlardaki en beğenilen modeli.

Fiyat: 940TL

8. Siyah Deri iPhone Kılıf

8. Siyah Deri iPhone Kılıf

Özellikler: Kroko desenli deri kılıf gerçek deri hissini sevenler için birebir. Farklı renklerini de tercih edebilirsiniz.

Fiyat: 600 TL

iPhone kılıf modellerini renk ve model çeşitleri ile tercihinize göre seçebilirsiniz.

iPhone kılıf modellerini renk ve model çeşitleri ile tercihinize göre seçebilirsiniz.

Caballo Concept'in sunduğu kişiselleştirme seçenekleri sayesinde, kılıflara harf veya sembol ekleme imkânı da bulunmaktadır. Kişisel tarzınızı yansıtmanın harika bir yolu olan bu kılıflar, aynı zamanda cihazınızı çizilmelere ve darbelere karşı korur.

Caballo Concept 2010 yılında, Narenciye’nin kalbinde küçük bir atölyede büyük bir hayalle doğdu. Caballo Concept, kurucularının deriye olan tutkusunu ve ince işçiliğe olan bağlılığını simgeleyen bir marka olarak yola çıktı. O dönemde telefon kılıfı piyasası hızla büyüyordu fakat kişiye özel, kaliteli deri ürünler bu dünyada pek de yer bulamamıştı. İşte tam bu noktada Caballo Concept devreye girdi: Hem teknolojiye hem de kişisel stile hitap eden şık, zarif ve dayanıklı deri telefon kılıflarıyla sektörde fark yaratmak için doğdu. Siz de bu şıklığı keşfedin.

Kılıf modellerini incelemek ve satın almak için https://caballoconcept.com/collections/iphone-deri-kiliflar adresini ziyaret ediniz.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın