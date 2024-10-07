iPhone Telefonunuz için 8 Kişiselleştirilebilir ve Düz Deri Kılıf Modeli!
iPhone Telefonunuz için 8 Kişiselleştirilebilir ve Düz Deri Kılıf Modeli!
El yapımı ve düz iphone deri kılıf üreten Caballo Concept, özellikle iPhone kullanıcılarına yönelik kılıflar sunuyor. iPhone 11 serisinden iPhone 16 Pro Max serisine kadar tüm deri kılıfları üretiyor. Harfli kılıflar ile sevgilinizin, sevdiklerinizin veya kendi isminizin baş harflerini deri kılıfınızda taşıyın. Harfler ve charmlar da ücretsiz.
İşte Onedio için seçtiğimiz 10 model!
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1. Leopar Desenli Harfli iPhone Deri Kılıf
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2. Klasik Siyah Düz Deri Kılıf
3. Gümüş Deri iPhone Kılıf
4. Yeni Sezon Stella Serisi
5. Harfli Lacivert Deri iPhone Kılıf
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6. Harfli Siyah Deri iPhone Kılıf
7. Harfli Kahve Deri Dama Desenli iPhone Kılıf
8. Siyah Deri iPhone Kılıf
iPhone kılıf modellerini renk ve model çeşitleri ile tercihinize göre seçebilirsiniz.
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