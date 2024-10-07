iPhone Telefonunuz için 8 Kişiselleştirilebilir ve Düz Deri Kılıf Modeli!

Özellikler: Kişiselleştirilebilirliği ile öne çıkan bu model, lacivert deri ile tasarlanmış. Charm ekleme özelliği sayesinde kılıfınıza kendi baş harfinizi veya sevdiğiniz bir sembolü ekleyebilir, tarzınızı özgün hale getirebilirsiniz.

Fiyat: 880 TL

Kullanıcı Yorumları: “Kılıfın kişiselleştirilebilmesi harika! Hem sade hem de şık bir görünüm sunuyor.”