Instagramsız Hayat Nasıl Gidiyor?

Katalog suçlar; bir toplumun değerlerine karşı işlenen suçlar, çocuğa karşı işlenen suçlar, cinsel istismar, intihara sevk etme, Atatürk'e hakaret, genel kabul görmüş toplum liderlerine hakaret gibi, bir toplumun, bir milletin, hassasiyetlerini ilgilendiren suçlar anlamına geliyor.

Bugüne kadar Atatürk'e hakaret, askerin şehit edilmesi görüntüleri, çocuk istismarı, fuhuş ve kumara yönlendirme gibi pek çok içerik nedeniyle resmi şekilde uyarılan Instagram bu sefer de Türkiye'nin Filistin tutumuna aykırı hareket ederek Hamas lideri Haniye paylaşımlarını engellemesi nedeniyle erişim engeliyle karşı karşıya kaldı.

Sorunun aşılması için Türkiye yapıcı bir tutum sergilerken, bu kapsamda önceki gün META'nın Türkiye'deki temsilcileri ile bir toplantı yapılarak Instagram'a talepler iletildi.

Toplantıda Instagram yetkililerine Hamas lideri Haniye'ye başsağlığı mesajı dileyen içeriklerin kaldırılması ile ilgili tutumlarının nedeni sorulurken, yetkililer 'Hamas, ABD tarafından bir terör örgütü olarak kabul edildiği için algoritmalar otomatik olarak bu tür paylaşımları kaldırıyor' yanıtını verdi. Oysaki gerek Türkiye gerek diğer devletler ise uluslararası kuruluşlarca da terör örgütü olarak görülen diğer unsurlara benzer yaptırım uygulanmaması Türk yetkililerin tepkisine neden oldu.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerikler üzerinden değil, Instagram’ın genel politikaları üzerinden ilerlettiği görüşmelerde, muhataplarını Türkiye'de faaliyet gösterdiklerini hatırlatarak, Türkiye'nin milli çıkar ve menfaatleri ile kanunlarına saygılı olmayı telkin etti.