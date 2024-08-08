Instagramsız Hayat Nasıl Gidiyor?
BTK tarafından 2 Ağustos tarihinde Instagram'a Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre 'katalog suçlar' olarak belirlenen düzenlemelere uymadığı için erişim engeli getirilmesinin ardından, “Instagram’a Erişim Engeli Kalktı mı”, “Erişim Engeli Ne Zaman Kalkar” soruları en çok sorulan sorular arasında yer alırken, önce konuyu özetleyip, ardından da Instagramsız hayat nasıl gidiyor sorusuna yanıtlar arayacağız. VPN ile çözüm aramanın artılarına ve eksilerine değineceğiz. Konuyu sosyolojik olarak ayrı, bir iletişimci olarak ayrı, sosyal medya kullanıcıları açısından ayrı değerlendireceğiz.
Katalog Suçlar nedir?
BTK yetkilileri, Instagram'dan ne istedi:
BTK yetkilileri, Instagram'dan şu iki sorunun cevabını istediler:
*İçerik filtreleme ve hesap kapatma/askıya alma prosedürleri ve politikalarının netlik kazanması ve standardının bilinmesi.
*Bu süreçlerde yapay zekâ veya otomatik içerik kontrol sistemleri kullanılıyor mu?
Instagram yöneticileri, bu iki soruya yanıt veremedi.
Geçtiğimiz yıllarda hayata geçen Sosyal Medya Yasası ile hızlı aksiyon alınması sağlanan süreçte, Belçika, İngiltere, Almanya gibi ülkelerdeki sosyal medya kanunlarına uyan META'nın Türkiye'deki yasayı görmezden gelmeye çalışmasının kabul edilemez olduğu ifade edildi.
Instagram’a Erişim Yasağı Olan Ülkeler:
DNS ve VPN arasındaki farklar
DNS (Domain Name System - Alan Adı Sistemi), internet üzerindeki alan adlarını IP adreslerine çevirerek kullanıcıların web sitelerine erişimini sağlar. VPN ise kullanıcıların internet trafiğini şifreleyerek, IP adreslerini gizler ve coğrafi kısıtlamaları aşmalarına olanak tanır. Temel fark, DNS kullanıcı trafiğini şifrelemez ve sadece yönlendirme işlevi görür, VPN ise tüm internet trafiğini şifreleyerek daha yüksek bir gizlilik seviyesi sağlar.