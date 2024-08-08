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Instagramsız Hayat Nasıl Gidiyor?

etiket Instagramsız Hayat Nasıl Gidiyor?

Ümit Sanlav
Ümit Sanlav - yazio
08.08.2024 - 08:22

BTK tarafından 2 Ağustos tarihinde Instagram'a Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre 'katalog suçlar' olarak belirlenen düzenlemelere uymadığı için erişim engeli getirilmesinin ardından, “Instagram’a Erişim Engeli Kalktı mı”, “Erişim Engeli Ne Zaman Kalkar” soruları en çok sorulan sorular arasında yer alırken, önce konuyu özetleyip, ardından da Instagramsız hayat nasıl gidiyor sorusuna yanıtlar arayacağız. VPN ile çözüm aramanın artılarına ve eksilerine değineceğiz. Konuyu sosyolojik olarak ayrı, bir iletişimci olarak ayrı, sosyal medya kullanıcıları açısından ayrı değerlendireceğiz.

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Katalog Suçlar nedir?

Katalog Suçlar nedir?

Katalog suçlar; bir toplumun değerlerine karşı işlenen suçlar, çocuğa karşı işlenen suçlar, cinsel istismar, intihara sevk etme, Atatürk'e hakaret, genel kabul görmüş toplum liderlerine hakaret gibi, bir toplumun, bir milletin, hassasiyetlerini ilgilendiren suçlar anlamına geliyor.

Bugüne kadar Atatürk'e hakaret, askerin şehit edilmesi görüntüleri, çocuk istismarı, fuhuş ve kumara yönlendirme gibi pek çok içerik nedeniyle resmi şekilde uyarılan Instagram bu sefer de Türkiye'nin Filistin tutumuna aykırı hareket ederek Hamas lideri Haniye paylaşımlarını engellemesi nedeniyle erişim engeliyle karşı karşıya kaldı.

Sorunun aşılması için Türkiye yapıcı bir tutum sergilerken, bu kapsamda önceki gün META'nın Türkiye'deki temsilcileri ile bir toplantı yapılarak Instagram'a talepler iletildi.

Toplantıda Instagram yetkililerine Hamas lideri Haniye'ye başsağlığı mesajı dileyen içeriklerin kaldırılması ile ilgili tutumlarının nedeni sorulurken, yetkililer 'Hamas, ABD tarafından bir terör örgütü olarak kabul edildiği için algoritmalar otomatik olarak bu tür paylaşımları kaldırıyor' yanıtını verdi. Oysaki gerek Türkiye gerek diğer devletler ise uluslararası kuruluşlarca da terör örgütü olarak görülen diğer unsurlara benzer yaptırım uygulanmaması Türk yetkililerin tepkisine neden oldu.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerikler üzerinden değil, Instagram’ın genel politikaları üzerinden ilerlettiği görüşmelerde, muhataplarını Türkiye'de faaliyet gösterdiklerini hatırlatarak, Türkiye'nin milli çıkar ve menfaatleri ile kanunlarına saygılı olmayı telkin etti.

BTK yetkilileri, Instagram'dan ne istedi:

BTK yetkilileri, Instagram'dan şu iki sorunun cevabını istediler:

*İçerik filtreleme ve hesap kapatma/askıya alma prosedürleri ve politikalarının netlik kazanması ve standardının bilinmesi. 

*Bu süreçlerde yapay zekâ veya otomatik içerik kontrol sistemleri kullanılıyor mu? 

 Instagram yöneticileri, bu iki soruya yanıt veremedi. 

Geçtiğimiz yıllarda hayata geçen Sosyal Medya Yasası ile hızlı aksiyon alınması sağlanan süreçte, Belçika, İngiltere, Almanya gibi ülkelerdeki sosyal medya kanunlarına uyan META'nın Türkiye'deki yasayı görmezden gelmeye çalışmasının kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Instagram’a Erişim Yasağı Olan Ülkeler:

Instagram’a Erişim Yasağı Olan Ülkeler:

ÇİN

KUZEY KORE

İRAN

TÜRKMENİSTAN

RUSYA

Çözümü VPN’de aramak

Günümüz dijital dünyasında internet güvenliği ve gizliliği konularında artan endişeler, kullanıcıları çeşitli çözümler aramaya yöneltiyor. Bu çözümlerden ikisi de VPN ve DNS hizmetleri

VPN (Virtual Private Network - Sanal Özel Ağ), internet üzerinden güvenli ve şifreli bir bağlantı kurarak kullanıcıların gizliliğini koruma amacı taşır. Ancak, VPN kullanmanın bazı riskleri de var. VPN hizmetlerinin güvenilir olmayan sağlayıcılar tarafından sunulması durumunda, kullanıcı verilerinin güvenliği olmaz. Bazı VPN hizmetleri yasal olmayan faaliyetler için kullanılabilir ve bu durum kullanıcıları hukuki sorunlarla karşı karşıya bırakabilir.

DNS ve VPN arasındaki farklar

DNS (Domain Name System - Alan Adı Sistemi), internet üzerindeki alan adlarını IP adreslerine çevirerek kullanıcıların web sitelerine erişimini sağlar. VPN ise kullanıcıların internet trafiğini şifreleyerek, IP adreslerini gizler ve coğrafi kısıtlamaları aşmalarına olanak tanır. Temel fark, DNS kullanıcı trafiğini şifrelemez ve sadece yönlendirme işlevi görür, VPN ise tüm internet trafiğini şifreleyerek daha yüksek bir gizlilik seviyesi sağlar.

VPN seçerken dikkat edilmesi gerekenler

VPN seçerken dikkat edilmesi gerekenler

Kullanıcıların, hizmet sağlayıcının kayıt politikalarını, şifreleme yöntemlerini ve müşteri destek hizmetlerini dikkatlice incelemeleri gerekir. Ayrıca, ücretsiz VPN hizmetlerinin genellikle veri toplama ve reklam gösterme amacıyla yapıldığını unutmamak lazım.          

VPN'in bir sakıncası da internet ortamında yerel eğilimler değil, bağlanılan bölgenin internet hareketlerine göre yönlendiriliyor olmanızdır. Kendi bölgenizin reklamlarını değil bağlandığınız bölgeye dair reklamlar görmek; izlediğiniz videoların kendi bölgenizin değil, bağlandığınız bölgeye dair algoritmalarla düzenlenmiş videolar olması bunun en bariz sonuçlarından olur.

Instagramsız ne yaparız?

2 Ağustostan bu yana sosyal medyanın en çok kullanılan mecralarından olan Instagram’a erişilememesi bu mecraların negatif etkilerinin bir kez daha gündeme gelmesine neden oldu.  Dikkat bozukluğu, bağımlılık, depresyon, narsist kişilik bozukluğu, şizofreni gibi psikolojik bozukluklar, başı çeken unsurlar.

Yıllar önce California State University’nin araştırmasında sosyal medya kullanım sıklığı ile narsisizm kişilik özelliklerinin ortaya çıkmasını doğru orantılı olduğu ifade edilirken en yoğun narsist özellikler taşıyan kullanıcıların daha sık durum güncellemesi yaptığını, daha çok kendilerinin başrolde olduğu fotoğraflar paylaştığını ve kendilerini üstün göstermek için özlü söz ve mottolar paylaşmaya daha yatkın olduğunu belirtiliyor.

İnternet başından ayrılamama, internete girmeyince kendini boşlukta ve huzursuz hissetme, sürekli bir şeyleri kaçırıyormuş hissine kapılma ve günlük yaşamını devam ettirememe gibi belirtilere sahip olan sosyal medya bağımlılığında Instagram başı çekiyor.

*Ve şayet sosyal medya kullanıcı iseniz arkanıza yaslanın ve bu dijital detoks’un tadını çıkartın.

*Eğer iletişimci iseniz kaçan fırsatlar ve kayıp günler için oturun ağlayın. We are social verilerine göre %71.1’lik oranla Instagram’ı en yoğun kullanan ülke olan Türk insanı ile iletişim kuramamak önemli bir sorun çünkü.

Bu arada Instagram yetkililerinin geri adım atacağını, atmak zorunda olduğunu düşünüyorum, Instagram kullanımında lider olan Türkiye pazarından mahrum kalmak istemeyeceklerdir, en önemlisi de bu çılgın veri madeninden faydalanamamayı daha fazla göze alamayacaklardır.

Instagram

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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