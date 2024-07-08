İnsan Sevmiyorumcular Elime Mum Diksin

İletişimdeki kalitesizlik yoruyor, ruhumuzu tüketiyor. Belki işimizi seviyoruz ama birlikte iş yaptığımız insanları sevmiyoruz. Belki sitemizi seviyoruz ama içindeki komşulara tahammül edemiyoruz. Alışveriş yapacak paramız belki var ama esnafla muhatap olmak istemiyoruz.

İnsan sevmiyoruz artık. Yorgunuz, aptallığa, kötülüğe tahammülümüz yok.

İnsan temasını özel ve sosyal hayatımızda belki seçici şekilde azaltabiliriz, zorlansak da insan orucuna girebiliriz ama iş hayatı maalesef öyle değil. Yan masadaki hırslı toksikten, telefondaki egosu boyundan büyük müşteriden, serviste bağıra bağıra görüntülü konuşandan, mobbingi bir yaşam tarzı haline getirmiş yöneticiden kaçma şansınız yok. İletişimin bu kadar kötü olduğu bir ortamdan sürdürülebilir şekilde, iyi sonuç çıkması mümkün mü? Epey zor.

Kaliteli iletişim, şirketlerin büyüme ve gelişme süreçlerinde kilit rol oynar. İyi bir iletişim stratejisi, çalışanlar arasında işbirliği ve uyumu artırır, müşteri ilişkilerini güçlendirir ve marka itibarını yükseltir.

Dünya değişiyor, yapay zekalar yarınlar yokmuşçasına geliyor, bildiğimiz her şey değişiyor, yepyeni bir dünya kuruluyor ancak tek bir şey asla ve asla değişmiyor; iyi, doğru ve kaliteli iletişimin gücü….

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