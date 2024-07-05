İngiltere’de Türk Milletvekili: İşçi Partisi’nin KKTC Kökenli Adayı Nesli Çalışkan Avam Kamarası’nda!
İngiltere’de Türk Milletvekili: İşçi Partisi’nin KKTC Kökenli Adayı Nesli Çalışkan Avam Kamarası’nda!
İngiltere’de dün gerçekleştirilen genel seçimlerde İşçi Partisi büyük bir zafer elde etti. İktidardaki Muhafazakar Parti’nin hezimet yaşadığı seçimlerde, ilk kez Türk kökenli bir milletvekili de parlementoya girmeye hak kazandı. KKTC vatandaşı da olan Nesli Çalışkan, Londra’nın doğusundaki Barking’den milletvekili seçildi.
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İngiltere’de yapılan seçimlerde İşçi Partisi, 14 yıl aradan sonra yeniden birinci parti oldu.
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İşçi Partisi’nin Londra’nın doğusundaki Barking’den aday gösterdiği KKTC kökenli aday Nesli Çalışkan da seçimi kazanmayı başardı.
35 yaşındaki Nesli Çalışkan, Avam Kamarası’nda görev alacak ilk Türk kökenli milletvekili oldu.
Ailesi 1970'li yıllarda Kıbrıs'tan İngiltere'ye göçen 35 yaşındaki Çalışkan önceki yıllarda BBC'ye verdiği bir röportajda "Hayatım boyunca yaşadığım yerin temsilcisi konumuna ulaşmak mutluluk verici" demişti.
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