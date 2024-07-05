İngiltere’de Türk Milletvekili: İşçi Partisi’nin KKTC Kökenli Adayı Nesli Çalışkan Avam Kamarası’nda!

İngiltere’de dün gerçekleştirilen genel seçimlerde İşçi Partisi büyük bir zafer elde etti. İktidardaki Muhafazakar Parti’nin hezimet yaşadığı seçimlerde, ilk kez Türk kökenli bir milletvekili de parlementoya girmeye hak kazandı. KKTC vatandaşı da olan Nesli Çalışkan, Londra’nın doğusundaki Barking’den milletvekili seçildi.