İngiltere’de Okumanın ve Yaşamanın Hayalini Kuranlar İçin İngiltere Kültürü Hakkında Bilinmesi Gerekenler

'Bugün hava nasıl da soğudu, değil mi?' gibi bir cümle, biriyle iletişim kurmak için ideal bir yol olabilir. Bunun bir nedeni de İngiltere'de hava durumunun çok sık değişmesi. Sabah güneşli bir hava, öğleden sonra yağmurlu olabilir. Bu nedenle çantanızda her zaman bir şemsiye bulundurmanızda fayda var.