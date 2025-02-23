onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Eğitim
İngiltere’de Okumanın ve Yaşamanın Hayalini Kuranlar İçin İngiltere Kültürü Hakkında Bilinmesi Gerekenler

etiket İngiltere’de Okumanın ve Yaşamanın Hayalini Kuranlar İçin İngiltere Kültürü Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
23.02.2025 - 10:01

Hayalinizdeki ülke, dünyaca ünlü üniversiteleri, tarihi dokusu ve kültürel zenginliğiyle İngiltere mi? Buraya yerleşmeden veya eğitim hayallerinizi gerçekleştirmeden önce, bu benzersiz ülkenin kültürünü yakından tanımanız, uyum sağlamanızı kolaylaştıracak. İşte İngiltere'yi gerçek anlamda tanımanıza yardımcı olacak detaylar:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İngiltere'ye adım attığınız andan itibaren fark edeceğiniz ilk şey, sıraya girmek konusundaki titizlikleri.

Marketten otobüs duraklarına, hatta kafelerdeki sipariş kuyruklarına kadar sıra beklemek çok önemli. Bu sadece bir davranış değil, aynı zamanda bir saygı göstergesidir. Sırayı bozmak ya da öne geçmeye çalışmak, İngilizlerin gözünde kültürel bir tabu sayılabilir.

Ayrıca, İngilizler kibarlığa çok önem verir.

İngiltere'de “Pardon”, “Thank you” ve “Sorry” gibi kelimeler günlük hayatta neredeyse nefes almak kadar sık kullanılır. İşyerinde, okulda ya da sokakta insanlarla iletişim kurarken bu kibar ifadeleri kullanmak sizi topluma daha kolay entegre eder.

İngilizler için çay, sıradan bir içecekten fazlası.

İkindi çayı ya da çay zamanı gibi , arkadaşlarla sosyalleşme veya bir mola verme fırsatı. Genelde çaya, çeşitli sandviçler, bisküviler ya da scone (bir tür tatlı ekmek) gibi ikramlar eşlik eder.

Ayrıca İngiltere’de çayına süt eklemek oldukça yaygın.

Başta bu size alışık olmadığınız bir tat gibi gelse de, zamanla bu kültüre alışabilir ve kendinizi bir fincan sütlü çay ile yeni bir günü karşılarken bulabilirsiniz.

İngilizler hava durumundan bahsetmeyi sever ve bunu neredeyse her durumda bir sohbet başlatıcı olarak kullanır.

'Bugün hava nasıl da soğudu, değil mi?' gibi bir cümle, biriyle iletişim kurmak için ideal bir yol olabilir. Bunun bir nedeni de İngiltere'de hava durumunun çok sık değişmesi. Sabah güneşli bir hava, öğleden sonra yağmurlu olabilir. Bu nedenle çantanızda her zaman bir şemsiye bulundurmanızda fayda var.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İngiliz mizahı, genelde ince espriler ve ironiye dayanır.

Bu tarz mizah başta anlaması zor olabilir ama alışıldığında oldukça keyif verici. Bazen söylenen bir şakanın ciddi mi yoksa dalga geçmek için mi yapıldığını anlamak zor olabilir. Ama endişe etmeyin, zamanla bu mizah tarzına alışacak ve belki de kendiniz buna dahil olacaksınız.

İngiltere’de ulaşım sistemi oldukça gelişmiş.

Trenler, otobüsler ya da metro ağı ile hızlı ve rahat bir şekilde seyahat edebilirsiniz. Trenlerde sessiz alanlar bulunur ve buralarda telefonla konuşmak ya da yüksek sesle müzik dinlemek hoş karşılanmaz.

İngiltere, Oxford ve Cambridge gibi dünyaca ünlü üniversitelere ev sahipliği yapar.

Akademik ortam genellikle çok çalışma ve bireysel sorumluluk gerektirir. İngiltere'de öğrenciler, özgün düşünce ve araştırma yapmaya teşvik edilir. Derslere katılım önemli, ancak grup projeleri ve bireysel çalışmalar da öğrencilik yaşamının vazgeçilmez bir parçasıdır.

İngiltere'de monarşi, kültürel ve tarihi bir öneme sahip.

Kraliyet ailesi, ülkenin sembolik lideridir ve birçok geleneksel etkinlikte yer alır. Örneğin, Kraliçe'nin konuşması her yıl parlamentonun açılışında yapılan önemli bir etkinliktir.

Son olarak, İngiltere, yüzyıllar boyunca göç alıp çok kültürlü bir yapı kazanmış.

Son olarak, İngiltere, yüzyıllar boyunca göç alıp çok kültürlü bir yapı kazanmış.

Londra gibi büyük şehirlerde farklı ülkelerden gelen insanlarla bir arada yaşamak oldukça yaygın. Bu durum, hem sosyal hayata hem de ülkenin kültürel dokusuna renk katar. Farklı kültürlerle iç içe olmak, bakış açınızı genişletebilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın