İngiltere’de Okumanın ve Yaşamanın Hayalini Kuranlar İçin İngiltere Kültürü Hakkında Bilinmesi Gerekenler
İngiltere’de Okumanın ve Yaşamanın Hayalini Kuranlar İçin İngiltere Kültürü Hakkında Bilinmesi Gerekenler
Hayalinizdeki ülke, dünyaca ünlü üniversiteleri, tarihi dokusu ve kültürel zenginliğiyle İngiltere mi? Buraya yerleşmeden veya eğitim hayallerinizi gerçekleştirmeden önce, bu benzersiz ülkenin kültürünü yakından tanımanız, uyum sağlamanızı kolaylaştıracak. İşte İngiltere'yi gerçek anlamda tanımanıza yardımcı olacak detaylar:
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İngiltere'ye adım attığınız andan itibaren fark edeceğiniz ilk şey, sıraya girmek konusundaki titizlikleri.
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Ayrıca, İngilizler kibarlığa çok önem verir.
İngilizler için çay, sıradan bir içecekten fazlası.
Ayrıca İngiltere’de çayına süt eklemek oldukça yaygın.
İngilizler hava durumundan bahsetmeyi sever ve bunu neredeyse her durumda bir sohbet başlatıcı olarak kullanır.
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İngiliz mizahı, genelde ince espriler ve ironiye dayanır.
İngiltere’de ulaşım sistemi oldukça gelişmiş.
İngiltere, Oxford ve Cambridge gibi dünyaca ünlü üniversitelere ev sahipliği yapar.
İngiltere'de monarşi, kültürel ve tarihi bir öneme sahip.
Son olarak, İngiltere, yüzyıllar boyunca göç alıp çok kültürlü bir yapı kazanmış.
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