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İngiltere’de Eğitim Almak İçin Başvurabileceğin Popüler Burslar

etiket İngiltere’de Eğitim Almak İçin Başvurabileceğin Popüler Burslar

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
13.02.2025 - 15:40

İngiltere'de eğitim almayı düşünenler buraya! İngiltere'de lisans veya yüksek lisans eğitimi alırken yararlanabileceğin bursları bu içerikte derledik. Sana en uygun bursu araştırabilir ve başvurabilirsin!

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1. Chevening Bursu

1. Chevening Bursu

Birleşik Krallık hükümeti tarafından finanse edilen bu burs, dünya çapında liderlik potansiyeli olan öğrencilere veriliyor. Tüm masraflarını karşılayarak seni İngiltere’nin önde gelen üniversitelerinde yüksek lisans yapmaya davet eden bir burs çeşidi.

2. Gates Cambridge Bursu

2. Gates Cambridge Bursu

Bill & Melinda Gates Vakfı tarafından finanse edilen bu burs, Cambridge Üniversitesi’nde yüksek lisans veya doktora yapmak isteyen öğrencilere verilir. Akademik mükemmeliyet ve liderlik özellikleriyle öne çıkan öğrencilere yöneliktir.

3. Rhodes Bursu

3. Rhodes Bursu

Dünyanın en eski uluslararası burslarından biri olan Rhodes Bursu, Oxford Üniversitesi’nde eğitim almak isteyen öğrencilere yöneliktir. Akademik başarı ve liderlik potansiyeline sahip öğrenciler seçilir.

4. University of Westminster Uluslararası Bursu

4. University of Westminster Uluslararası Bursu

Westminster Üniversitesi tarafından sunulan bu burs, tam zamanlı lisans ve lisansüstü programlara başvuran uluslararası öğrencilere yöneliktir. Akademik başarıya ve mali ihtiyaca dayalı olarak verilir.

5. University of Sussex Chancellor’s Uluslararası Bursu

5. University of Sussex Chancellor’s Uluslararası Bursu

Sussex Üniversitesi, lisans ve lisansüstü programlarına başvuran uluslararası öğrencilere yönelik kısmi burslar sunar. Akademik başarı gösteren ve İngiltere’de eğitim almak isteyen öğrencilere açıktır.

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6. University of Bristol Think Big Bursu

6. University of Bristol Think Big Bursu

Bristol Üniversitesi, uluslararası öğrencilere yönelik olarak lisans ve lisansüstü programları için çeşitli burslar sunar. Bu burs, eğitim masraflarının bir kısmını karşılar.

7. University of Oxford Clarendon Bursu

7. University of Oxford Clarendon Bursu

Oxford Üniversitesi’nde tam zamanlı lisansüstü programlara başvuran öğrencilere sunulan bu burs, tüm eğitim ve yaşam masraflarını karşılar. Akademik başarı gösteren öğrencilere yöneliktir.

8. University of Birmingham Uluslararası Master Bursu

8. University of Birmingham Uluslararası Master Bursu

Birmingham Üniversitesi, yüksek lisans programlarına başvuran uluslararası öğrencilere yönelik burslar sunar. Eğitim ücretlerinin bir kısmını karşılayarak destek sağlar.

9. Queen Mary Global Excellence Bursu

9. Queen Mary Global Excellence Bursu

Queen Mary Üniversitesi, lisans ve lisansüstü programlarına başvuran uluslararası öğrencilere akademik başarıya dayalı burslar sunar. Burslar, eğitim ücretlerinin bir kısmını karşılar.

10. Türkiye Eğitim Vakfı (TEV) – British Council Ortak Bursu

10. Türkiye Eğitim Vakfı (TEV) – British Council Ortak Bursu

TEV ve British Council iş birliği ile sunulan bu burs, İngiltere'de yüksek lisans yapmak isteyen Türk öğrencilere destek sağlar. Eğitim masraflarının yanı sıra yaşam giderlerini de karşılar.

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Begüm
Begüm
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