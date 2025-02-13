İngiltere’de Eğitim Almak İçin Başvurabileceğin Popüler Burslar
İngiltere’de Eğitim Almak İçin Başvurabileceğin Popüler Burslar
İngiltere'de eğitim almayı düşünenler buraya! İngiltere'de lisans veya yüksek lisans eğitimi alırken yararlanabileceğin bursları bu içerikte derledik. Sana en uygun bursu araştırabilir ve başvurabilirsin!
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1. Chevening Bursu
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2. Gates Cambridge Bursu
3. Rhodes Bursu
4. University of Westminster Uluslararası Bursu
5. University of Sussex Chancellor’s Uluslararası Bursu
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6. University of Bristol Think Big Bursu
7. University of Oxford Clarendon Bursu
8. University of Birmingham Uluslararası Master Bursu
9. Queen Mary Global Excellence Bursu
10. Türkiye Eğitim Vakfı (TEV) – British Council Ortak Bursu
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